El ambiente en el Nápoles se ha enrarecido tras una racha de resultados que ha dejado al equipo a 12 puntos del líder, el Inter. Con el Scudetto casi perdido, la atención se centra en si Conte seguirá al frente más allá de esta temporada. El presidente Aurelio De Laurentiis ha insinuado una posible separación, pero el técnico rehusó comentar.

«Es un problema del presidente; él puede decir lo que quiera, por supuesto, pero yo no tengo nada que responderle», declaró Conte a DAZN. «Si tuviera algo que decirle, lo haría en privado, no en público, porque entonces la gente y los medios de comunicación no ven nada más. Se dice más en silencio, y mejor así; esto se aplica a todo el mundo hasta que termine el campeonato».