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«Es un día triste»: Cristian Romero se pronuncia mientras la «mala temporada» del Tottenham continúa con la derrota ante el Nottingham Forest
Aumentan los temores de descenso del Tottenham tras la derrota ante el Forest
La racha desastrosa de los Spurs continuó el domingo, al sufrir una derrota por 3-0 a manos del Forest. Dado que tres equipos descenderán al final de la temporada, este resultado tan perjudicial los deja firmemente metidos en la lucha por evitar el descenso. Situados en el puesto 17 con 30 puntos en 31 partidos, se encuentran peligrosamente cerca de la zona de descenso. Sus verdugos subieron al puesto 16 con 32 puntos, abriendo una brecha crucial. Mientras tanto, el West Ham United languidece en el puesto 18 con 29 puntos. El Burnley y el Wolves se quedan aún más atrás, con 20 y 17 puntos respectivamente.
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Romero asume la responsabilidad de la mala temporada
En declaraciones a Sky Sports, Romero no ocultó su amarga decepción. En una valoración brutalmente sincera de la difícil situación actual del club, el defensa afirmó: «La temporada está siendo dura, sobre todo en este momento. Otro [resultado] muy malo para nosotros, otra derrota en casa. Lo primero es dar las gracias a la afición por hoy y por todos los días que nos siguen apoyando. La situación es complicada, pero lo más importante ahora es jugar como si fuera una final. Es una mala temporada y, obviamente, la principal responsabilidad recae sobre mí».
Un día difícil hace que el capitán mire hacia el futuro
Continuando con su reflexión sobre el frustrante partido, el capitán destacó el marcado contraste con sus recientes hazañas en Europa. Añadió: «Para mí, lo primero es cuando jugamos aquí contra el Atlético de Madrid y hacemos un partido fantástico. En la primera parte estuvimos bien, pero en la segunda perdimos la confianza y el balón. Es doloroso, es un día triste, pero lo más importante es ir con la selección y luego volver aquí para las últimas siete jornadas». Reconoce la urgente necesidad de reorganizarse durante el parón internacional.
- AFP
¿Qué pasará ahora en la lucha por el descenso?
Tras el parón, los Spurs se enfrentan a siete partidos cruciales para mantener su permanencia en la máxima categoría. Sus próximos compromisos incluyen un desplazamiento a Sunderland y un partido en casa contra el Brighton, antes de visitar al colista, el Wolves. Por su parte, el West Ham recibe al Wolves y visita al Crystal Palace, en busca desesperada de puntos para escapar de los tres últimos puestos antes de las duras pruebas contra el Arsenal y el Newcastle United. El Forest, que actualmente se encuentra justo por encima de la zona de peligro, tiene un duro enfrentamiento en casa contra el Aston Villa, que está en racha, seguido del Burnley. A falta de solo siete partidos, la intensa batalla entre estos equipos en apuros parece que se decidirá en el último momento.
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