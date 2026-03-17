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«¡Es un desastre!» - Endrick, blanco de otro duro ataque verbal por parte del exseleccionador de Francia tras el empate del Lyon ante un Le Havre con diez jugadores
Una figura que divide opiniones en el Ródano
Desde que se marchó cedido del Madrid al Lyon en el mercado de invierno, Endrick, de 19 años, ha tenido dificultades para mantener el altísimo nivel mostrado en sus primeras apariciones en la Ligue 1. Aunque el delantero deslumbró inicialmente a la afición con un sensacional hat-trick contra el Metz en enero, sus actuaciones posteriores se han visto empañadas por un bajón en disciplina y rendimiento, incluida una reciente tarjeta roja contra el Nantes. Las frustraciones llegaron a un punto de ruptura durante el último partido del Lyon contra el Le Havre, en el que el equipo de Paulo Fonseca no supo aprovechar su ventaja numérica y acabó empatando a 0-0. Esta falta de mordiente ha dado nuevos argumentos a los críticos que creen que Endrick está teniendo dificultades para adaptarse a las exigencias físicas y defensivas del fútbol europeo, a pesar de haber sido convocado para la última concentración de la selección brasileña.
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El mordaz veredicto de Domenech: «un desastre»
En su intervención como comentarista en «L'Equipe du Soir», Domenech lanzó una diatriba implacable contra el brasileño. «Ya no tienen delantero», se quejó Domenech mientras analizaba el empate ante el Le Havre. «Endrick... dispara, intenta regatear. En juego abierto, es absolutamente inútil; pierde la posesión nueve de cada diez veces. Y luego, cuando no están jugando bien, sacan a Roman Yaremchuk. Es un desastre, es increíble».
Segunda crítica dura contra el jugador cedido por el Real Madrid
Esta es la segunda vez que Domenech critica al joven delantero del Madrid. Tras la derrota por 3-1 del Lyon ante el Estrasburgo en febrero, el veterano entrenador volvió a calificar al delantero de «inútil» debido a lo que él percibía como una falta de trabajo defensivo y de visión táctica. «Realmente tenía que haber sido sustituido, estaba inútil en el campo y no aportaba ninguna solución. El Lyon me decepcionó un poco, especialmente Endrick», afirmó. «Todos los delanteros deben realizar un trabajo defensivo real, ofrecer soluciones y aportar profundidad. Él no hizo nada de eso».
- AFP
Se avecina un periodo crucial
El Lyon y Endrick se enfrentan a un periodo crucial para acallar las críticas. Fonseca debe decidir si mantiene al joven como pieza clave o si rota a su plantilla para reactivar una delantera renqueante que ha flaqueado en las últimas semanas, sin conocer la victoria en sus últimos seis partidos en todas las competiciones. El temperamento de Endrick se pondrá a prueba mientras el Lyon se prepara para una serie de partidos de alto riesgo, empezando por el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Celta de Vigo y el enfrentamiento de la Ligue 1 contra el AS Mónaco el domingo.
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