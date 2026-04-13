Es un «candidato ideal»: el FC Bayern prepara un fichaje sorpresa

El jugador de 25 años sería el «candidato ideal» para cubrir la banda izquierda, detrás del insustituible Luis Díaz. El colombiano solo descansa cuando es imprescindible o cumple una sanción.

Esta temporada no se ha perdido ningún partido por lesión y suma 23 goles y 18 asistencias en 41 encuentros oficiales. Solo Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise y Jonathan Tah han jugado más minutos que sus 3.355.

Gordon, rápido, hábil y con olfato de gol, puede actuar en varias posiciones ofensivas, aunque esta temporada en el Newcastle ha jugado sobre todo como extremo izquierdo o delantero centro. La salida de Nicolas Jackson en verano dejará un hueco detrás de Harry Kane.

Para la punta, el campeón alemán baraja otras opciones, como Dusan Vlahovic, quien podría llegar gratis el próximo verano. Además, en la Säbener Straße se sigue de cerca la situación de Nick Woltemade, compañero de Gordon.