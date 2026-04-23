New York Red Bulls
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«Es un buen momento para el fútbol y para el Red Bull New York»: Jürgen Klopp admite que el nuevo centro de entrenamiento de los Red Bulls, valorado en 112 millones de dólares, le ha hecho echar de menos el mundo del entrenamiento
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Una gran inauguración
Los Red Bulls no escatimaron en gastos para inaugurar sus nuevas instalaciones, incluso con parapentistas en la ceremonia. Pero Jürgen Klopp acaparó el protagonismo al admitir que aquel complejo de última generación le hizo replantearse por un momento la vida lejos del campo.
«Esta mañana, al entrar, pensé: “Vaya, esto es algo que podría echar de menos”, porque hasta ahora no había echado de menos nada desde que dejé de ser entrenador», dijo Klopp.
«Entrar en un edificio así en un día soleado... menos mal que hoy no lo estaba, porque si no quizá habría vuelto a los banquillos. Es realmente genial».
Klopp, que dejó el Liverpool FC en 2024, ha sido relacionado con varios puestos desde que abandonó la Premier League. El técnico de 58 años es ganador de la Liga de Campeones y cuenta con tres títulos de liga —dos con el Borussia Dortmund y uno con el Liverpool—, además de múltiples copas nacionales.
Pese a ello, Klopp ha reiterado su compromiso con Red Bull y ha calificado de «tonterías» los rumores que le vinculaban con el Real Madrid.
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«No tuve que convencer a Brasil»
Además de servir a los New York Red Bulls, las instalaciones albergarán a un invitado de lujo durante el Mundial: Brasil las usará como base.
Klopp afirmó que apenas hubo que convencer a la dirección deportiva de Red Bull para atraer a una de las selecciones más seguidas del mundo.
«No tuve que convencer a Brasil: lo vieron y quisieron estar aquí», dijo Klopp. «Solo tuvimos que asegurarnos de que no se quedaran con todo el edificio, porque nosotros también tenemos un equipo de fútbol».
«No tuve que convencer a nadie, y menos a Carlo Ancelotti, el seleccionador de Brasil. Él reconoce lo bueno cuando lo ve, y lo vio».
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Estrellas en la casa
Además de Klopp, Henry, McCarty y Wright-Phillips, asistieron exjugadores destacados de los Red Bulls como Mike Petke, Luis Robles y Ryan Meara.
El Red Bulls Performance Center, un complejo de 32 hectáreas en Morris Township, Nueva Jersey, reúne a todo el club bajo un mismo techo. El edificio principal, de dos plantas y más de 8.200 m², se sitúa junto a ocho campos, cinco de ellos climatizados para uso todo el año, e incluye hidroterapia, un laboratorio de bienestar de 465 m² y tecnología de seguimiento de jugadores. Es una inversión a largo plazo que sitúa a los Red Bulls entre los mejores centros de entrenamiento de la MLS.
«El recorrido de cada jugador es diferente. Nuestra labor consiste en crear los mejores entornos y condiciones para que cada uno de ellos crezca, desarrolle sus puntos fuertes y comprenda que existe un camino real desde donde se encuentran hasta llegar al primer equipo. Estas instalaciones son ese camino», afirmó Julian de Guzmán, director deportivo del Red Bull New York.
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¿Y ahora qué?
Los New York Red Bulls buscarán regresar a la actividad este sábado al visitar al FC Cincinnati.