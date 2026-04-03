«¡Es totalmente injusto!»: el agente de Enzo Fernández arremete contra Liam Rosenior tras descartar al centrocampista del Chelsea por sus comentarios sobre el Real Madrid

El excentrocampista del París Saint-Germain Javier Pastore, actual representante de Fernández, ha expresado su incredulidad ante las medidas disciplinarias adoptadas por la directiva del Chelsea.

Rosenior confirmó que el jugador de 25 años quedaría excluido de la convocatoria para el partido de cuartos de final de la FA Cup del sábado contra el Port Vale y para el crucial encuentro de la Premier League contra el Manchester City del próximo fin de semana. El entrenador afirmó que se había traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura después de que Fernández hablara de su afinidad por la capital española.

En una valoración contundente de la situación, Pastore argumentó que el castigo no se ajusta a la supuesta infracción. «El castigo es completamente injusto: sancionar al jugador con dos partidos, que además son absolutamente cruciales para el Chelsea porque está en juego la clasificación para la Liga de Campeones y él es uno de los jugadores más importantes del equipo», declaró Pastore a The Athletic.

Además, señaló que el jugador ha sido una «pieza clave» de la plantilla y que «no hay ninguna razón ni justificación real» para la sanción.