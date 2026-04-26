«Es realmente emocionante»: Declan Rice asume la presión del Arsenal tras recordar que «aún no hay nada decidido» en las carreras por el título de la Premier League y la Liga de Campeones

El triunfo era clave para que el Arsenal recuperara impulso tras un bache, y Rice cree que, si quieren el título, las cuentas son sencillas. Las cámaras lo captaron diciendo al equipo «Aún no está hecho» tras perder con el Manchester City, y se mostró feliz de que el grupo respaldara sus palabras el sábado.

Tras la ajustada victoria sobre el Newcastle, Rice destacó la mentalidad necesaria en el vestuario. «Los tres puntos han sido fundamentales hoy», afirmó.

«Tras el partido contra el Manchester City, que nos dio ánimo, sabíamos que debíamos ganar los cinco que quedaban. Tachar este de la lista ha sido un impulso, así que estamos muy contentos con la victoria».