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«Es realmente emocionante»: Declan Rice asume la presión del Arsenal tras recordar que «aún no hay nada decidido» en las carreras por el título de la Premier League y la Liga de Campeones
Cinco finales por el título de la Premier League
El triunfo era clave para que el Arsenal recuperara impulso tras un bache, y Rice cree que, si quieren el título, las cuentas son sencillas. Las cámaras lo captaron diciendo al equipo «Aún no está hecho» tras perder con el Manchester City, y se mostró feliz de que el grupo respaldara sus palabras el sábado.
Tras la ajustada victoria sobre el Newcastle, Rice destacó la mentalidad necesaria en el vestuario. «Los tres puntos han sido fundamentales hoy», afirmó.
«Tras el partido contra el Manchester City, que nos dio ánimo, sabíamos que debíamos ganar los cinco que quedaban. Tachar este de la lista ha sido un impulso, así que estamos muy contentos con la victoria».
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Eze aporta el toque mágico
Eberechi Eze sentenció el partido en el Emirates con un gol espectacular a los diez minutos. Rice lo elogió: «Quizá su mejor partido fue contra el Bayer Leverkusen, pero ese es un golazo. Para eso lo trajimos. Como dije hace unas semanas, su golpeo del balón es increíble. Es un gran jugador y será fundamental en las próximas semanas. Le necesitamos».
Ahora el foco está en los sueños de la Liga de Campeones.
Tras lograr el objetivo doméstico, el Arsenal se centra en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Rice asegura que la plantilla tiene la experiencia y el carácter para alcanzar la final.
Sobre el ambiente del grupo, Rice afirmó: «Así ha sido toda la temporada y así queremos que siga: arriba y positivos. Llevamos tres o cuatro años jugando al máximo nivel, así que sabemos qué esperar. Somos semifinalistas de la Liga de Campeones, aceptémoslo, disfrutémoslo y adelante».
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Mantener los pies en la tierra en la caza de trofeos
A pesar del entusiasmo por un posible doblete, Rice prefiere no mirar demasiado al futuro. «Para ser sincero, no piensas mucho en ello; no puedes pensar en el futuro cuando tienes un partido como el de hoy», añadió el ex capitán del West Ham. «Ahora puedo centrarme en el Atlético, pero obsesionarse con lo que viene te quita mucha energía».