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«Es otro nivel»: Anthony Gordon afirma que las estrellas de la Premier League tendrían dificultades con las exigencias de LaLiga tras el impresionante inicio de Barcelona
Gordon brilla mientras el Barcelona logra un arranque perfecto
El equipo de Flick mantuvo su impecable inicio de temporada con una contundente victoria por 5-2 sobre el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Pese a ponerse por detrás muy pronto el lunes por la noche, el Barcelona encontró rápidamente su ritmo ofensivo para asegurarse los tres puntos. Raphinha y Lamine Yamal brillaron con dos goles cada uno, pero el impacto individual de Gordon fue igual de impresionante.
El exdelantero del Newcastle firmó una sublime asistencia de tacón para servirle el gol a Raphinha, elevando su cuenta a tres asistencias en solo tres partidos. Su presión incansable también provocó un gol en propia puerta del defensa del Rayo Florian Lejeune, también exjugador de las Urracas. Así culminó una brillante actuación individual que confirma su rápida adaptación a la vida en Cataluña.
- AFP
La inteligencia por encima de la intensidad
Hablando después del partido, Gordon explicó cómo la naturaleza caótica del fútbol inglés contrasta claramente con el rigor técnico de España. «No voy a negar que la Premier League es increíblemente intensa», dijo, en declaraciones recogidas por SPORT. «El ritmo es implacable, hay batallas físicas por todas partes, balones largos, saques de esquina y mucho contacto. Por eso muchos jugadores ingleses creen que es la mejor liga del mundo. Están acostumbrados a ese tipo de caos».
Aunque reconoció su gusto por la máxima categoría inglesa, subrayó que LaLiga exige una mayor concentración. «Me encantó jugar en la Premier League y tuvo un papel enorme en mi desarrollo. Pero el fútbol español exige un nivel diferente de inteligencia táctica y técnica», continuó Gordon. «En Inglaterra, a veces la intensidad puede tapar errores. Puedes hacer un mal control y aun así recuperarte ganando el siguiente duelo físico.
«Aquí, un mal primer toque o una falta de concentración en tu posicionamiento pueden castigarte de inmediato. Los espacios son más reducidos, las decisiones tienen que ser más rápidas y todo debe ser más limpio».
Cómo desmontar defensas rocosas
Gordon destacó cómo el Barcelona desmontó el resistente planteamiento del Rayo mediante un juego paciente y posicional, en lugar de recurrir a la fuerza física directa. «El fútbol en España es diferente. El Rayo se replegó e intentó poner el partido difícil, algo que también se ve en muchos equipos de media tabla de la Premier League», añadió. «La diferencia es que no recurrimos simplemente a balones largos ni a depender de jugadas de balón a balón. Movimos el balón, Pedri encontró espacios entre líneas, Lamine y los demás generaron superioridad numérica y los desarmaron con paciencia a través de nuestro fútbol».
El extremo considera que este entorno táctico se adapta perfectamente a su perfil y añadió: «Mi velocidad es aún más eficaz aquí porque el movimiento a mi alrededor crea oportunidades y espacios, en lugar de que todos simplemente corran hacia delante en línea recta».
Concluyó con una valoración contundente sobre cómo podrían rendir los equipos ingleses en España. «A algunos equipos de la Premier League les costaría jugar este estilo de forma consistente porque puede que no tengan la paciencia o la calidad en el centro del campo que se requiere», dijo. «No es una falta de respeto hacia ellos, es simplemente lo que he observado en mis primeros partidos. Aquí hay una inteligencia futbolística diferente».
- AFP
La lucha de Flick por el título gana impulso
Con tres victorias en tres partidos, el Barcelona se ha consolidado firmemente como uno de los primeros aspirantes al título. La fluidez ofensiva de Flick ya está dando sus frutos, al combinar el letal juego por bandas de Yamal y Raphinha con la amenaza directa y la creatividad de Gordon.
El gigante catalán lidera ahora LaLiga con pleno de puntos. Tratará de mantener este impulso y afianzar aún más su posición como el equipo a batir en España, apoyándose en la inteligencia táctica que, según Gordon, les distingue.
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