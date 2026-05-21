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«¡Es muy simpático cuando ganas!» - José Mourinho le enseñó trucos defensivos sucios a Marash Kumbulla, y el defensa de la Roma destaca el «punto débil» del emblemático entrenador
Kumbulla reflexiona sobre la influencia de Mourinho en la Roma
Kumbulla ha explicado cómo Mourinho influyó en su crecimiento en la Roma. El defensa albanés afirma que el técnico portugués le enseñó los aspectos tácticos y psicológicos de defender en la Serie A. Kumbulla reconoce que Mourinho les animaba a usar tácticas más sucias cuando era necesario. Aprender cuándo cometer faltas tácticas o aceptar tarjetas fue clave en su evolución bajo el exentrenador romanista.
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Kumbulla habla abiertamente sobre los métodos y la personalidad de Mourinho
Kumbulla elogió a Mourinho por ayudarle a afinar sus instintos defensivos durante su tiempo juntos en el Estadio Olímpico.
«Es muy agradable cuando ganas, pero duro si no lo haces», declaró Kumbulla a GOAL. «Me enseñó detalles tácticos y trucos útiles para un defensa: cometer falta antes que perder la posición o recibir una tarjeta amarilla cuando es necesario».
Sobre su “defecto”, Kumbulla mencionó la franqueza del técnico y su evidente frustración tras perder.
«Si queremos llamarlo un “defecto”, es su honestidad al tratar con los demás», añadió. «Cuando pierdes, es difícil estar a su lado; si no está de buen humor, se nota en su cara: al día siguiente de una derrota, apenas dice adiós. En esos casos, es mejor no hablarle demasiado».
El carácter firme de Mourinho dejó una huella imborrable
A pesar de su lado severo, Kumbulla recordó el apoyo de Mourinho tras la lesión de ligamento cruzado que le marginó de la final de la Europa League 2023 contra el Sevilla.
Dijo: «Poco antes de la final de la Europa League contra el Sevilla, para animarme tras la rotura del ligamento cruzado que me impidió jugar, Mourinho me recordó la importancia de mi gol contra la Real Sociedad en la ida de cuartos: ganamos 2-0 en casa y esa ventaja fue decisiva para la vuelta en España».
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Kumbulla reanuda su carrera tras sufrir un duro revés por una lesión
Kumbulla, cedido por la Roma al Mallorca, busca recuperar su nivel tras superar una grave lesión muscular. Aunque el club balear puede hacer efectiva su compra, aún no se sabe si lo hará, pues el central solo ha jugado ocho partidos de Liga esta temporada debido a sus problemas físicos.