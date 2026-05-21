Según la revista «kicker», aún se duda sobre si el nuevo portero titular de la selección alemana, de 40 años, jugará el sábado la final de la Copa contra el VfB Stuttgart.
Traducido por
«Es muy posible que no pueda jugar»: persisten las dudas sobre Manuel Neuer en el Bayern antes de la final de la Copa DFB
Según la revista especializada, el jueves se iba a decidir, tras explorar de nuevo la pantorrilla lesionada, si Neuer jugaría en Berlín. Sin embargo, la decisión se ha aplazado hasta el viernes por la mañana, antes de la salida hacia el aeropuerto. Neuer aún no ha podido entrenar.
Neuer tuvo que ser sustituido tras una hora de juego en el último partido de la Bundesliga contra el 1. FC Köln (5-1) por la reaparición de problemas en la pantorrilla izquierda, músculo en el que ya sufrió dos pequeñas roturas fibrilares esta temporada.
Por ello, y pensando en el próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, no se asumirá riesgo alguno de cara a la final de la Copa; si hay dudas, el suplente Jonas Urbig, de 22 años, tendrá la oportunidad de demostrar su valía en su primera gran final. Es «muy posible» que sea él quien defienda la portería contra el VfB.
- AFP
Manuel Neuer vuelve a la portería de la selección alemana para el Mundial: el tema del «aura»
Además de Neuer, cuya vuelta a la selección alemana ya es oficial, Urbig también viajará a Norteamérica. Sin embargo, el seleccionador Julian Nagelsmann solo lo llevará para entrenar; no entrará en la lista definitiva.
El caso de Neuer, retirado en 2024, es distinto: volverá como número uno en un gran torneo, según confirmó Nagelsmann el jueves. Esto, sumado a sus declaraciones a favor de Oliver Baumann, genera un debate político.
“Yo no tengo lo que rodea a Manu, y Olli tampoco. Él tiene muchos títulos, un aura, un gran nombre”, explicó. Para no menospreciar a Baumann, el técnico se incluyó en la conversación.
La fragilidad de Neuer no alteró la decisión. «Manu ayudará cuando juegue, pero a veces no lo hace y debemos asumirlo», admitió. «Si al final son muchos partidos, todos estaremos muy contentos. Si alguna vez se cancela un partido, lo cual puede pasar —por supuesto, hay que tenerlo en cuenta—, entonces tendremos en Olli a un portero que lo hará tan bien como en la fase de clasificación para el Mundial».