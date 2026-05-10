Antes de la última jornada, el VfB es cuarto, con los mismos puntos que el TSG Hoffenheim. En la última fecha, el Stuttgart jugará contra el Eintracht de Fráncfort y el Hoffenheim visitará Gladbach. El Leverkusen necesita que ambos pierdan y ganar al HSV para entrar en la Champions.

Además, Undav sufrió un susto al caer lesionado en el minuto 68 y ser sustituido, aunque, como con Stiller, se descartó gravedad: «Ya había tenido ligeros problemas durante la semana. No será una lesión, pero notó que empeoraba», explicó el entrenador Sebastian Hoeneß tras el partido.