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«¡Es muy emocionante!» - Liam Rosenior se muestra optimista sobre los planes de fichajes del Chelsea a pesar de los rumores sobre su destitución
Rosenior planea una revolución en el Chelsea
Rosenior ha revelado que mantiene conversaciones intensas con la directiva del Chelsea sobre una reestructuración estratégica de la plantilla para este verano. En medio de una temporada turbulenta y una decepcionante eliminación de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain, el entrenador está trabajando en colaboración con los codirectores deportivos Winstanley y Stewart para identificar los objetivos clave.
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Alineación en Stamford Bridge
El entrenador jefe destacó que estas conversaciones se centran en el crecimiento a largo plazo, con el objetivo de corregir las irregularidades que han marcado la temporada del primer equipo. Aunque la presión externa va en aumento, el enfoque interno sigue centrado en reforzar áreas concretas del campo para garantizar que los Blues vuelvan a la élite europea.
«Ahora mismo estamos manteniendo conversaciones muy detalladas sobre las áreas que queremos reforzar», explicó Rosenior. «He tenido conversaciones muy fructíferas sobre lo que creo que necesitamos. De hecho, estamos muy de acuerdo en cuanto a dónde queremos reforzar y cómo hacerlo, lo cual es muy emocionante.
«Lo más importante, sin embargo, es asegurarnos de que también lo hacemos bien ahora. Es fantástico poder planificar el futuro, pero quiero asegurarme de que también estamos en una buena posición. Queremos ganar. Por eso estoy aquí, y estoy manteniendo conversaciones muy constructivas con la propiedad y los directores deportivos al respecto».
Respuesta a los rumores sobre su salida
Mientras tanto, abundan las especulaciones sobre el futuro de Enzo Fernández, Cole Palmer y Moisés Caicedo, sobre todo teniendo en cuenta que el club aún no tiene asegurada la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Fernández despertó recientemente cierta inquietud al responder «ya veremos» cuando se le preguntó por su futuro a largo plazo en Stamford Bridge.
Sin embargo, Rosenior se apresuró a restar importancia a cualquier sugerencia de un éxodo masivo. «En mis conversaciones con la propiedad y los directores deportivos, nuestros planes no se basan únicamente en si nos clasificamos para la Liga de Campeones o no», afirmó Rosenior. «Pero hay muchos "si". Solo tenemos que asegurarnos de que el "si" que creamos sea lo más positivo posible, y seguimos en condiciones de hacerlo».
«Tengo una relación muy, muy buena con los jugadores porque hablamos constantemente. No solo sobre fútbol o la situación de sus contratos, sino sobre su vida, cómo están sus hijos, cómo les va en el colegio. Tengo una relación muy, muy estrecha con Enzo y con el resto de jugadores. En cuanto a los contratos y a dónde quieren estar, no hay ni un solo jugador en este club, desde que estoy aquí, que haya dicho que no quiera estar aquí en verano. De hecho, las conversaciones giran más en torno a cómo mejorar, qué podemos hacer como grupo para mejorar, qué tenemos que hacer para ganar en este momento. Ahí es donde estamos ahora mismo».
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¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
El Chelsea ocupa actualmente la sexta posición en la clasificación de la Premier League, con 48 puntos en 30 partidos, a tres puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y a uno del Liverpool, quinto. A falta de ocho jornadas para el final de la liga, los Blues buscarán sumar el mayor número de puntos posible para asegurarse una plaza en la Liga de Campeones la próxima temporada. Su próximo partido de la Premier League será contra el Everton el sábado, antes de enfrentarse al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup tras el parón internacional.
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