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¿Es Mikel Arteta uno de los cinco mejores entrenadores del mundo? Una exestrella del Arsenal explica por qué su título en la Premier League lo sitúa entre la élite
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Arteta aprendió de Guardiola y ha seguido los pasos de Wenger
Unai Emery llegó al Arsenal en 2018 para reemplazar a Arsène Wenger, pero no logró estabilizar al equipo.
Arteta —que había pasado cinco temporadas en el Arsenal como jugador, asumiendo la capitanía antes de retirarse— tomó las riendas en diciembre de 2019, tras formarse como entrenador al lado de Pep Guardiola en el Manchester City.
Ahora ha superado a sus antiguos jefes del Etihad y al Liverpool tras tres subcampeonatos consecutivos en la Premier. Puede emular al City y llevar al Arsenal a su primer título europeo.
El camino no siempre fue fácil: se dudó de su capacidad para ganar el título más grande, pero el técnico de 44 años nunca rehuía un reto y daba menos del 100 %.
¿Es Arteta uno de los cinco mejores entrenadores del fútbol mundial?
¿Es ahora uno de los mejores del sector, junto a figuras como Guardiola, Luis Enrique, Diego Simeone y Carlo Ancelotti? Al preguntárselo a Senderos, exdefensa del Arsenal —en una entrevista exclusiva para GOAL con SpreadexSports—, afirmó: «Si contratas a un entrenador joven, buscas que desarrolle al equipo y lo convierta en aspirante al título. Eso es lo que ha hecho: acaba de ganar la Premier League con esta plantilla. Cruzar la línea de meta era clave.
¿Está entre los cinco mejores? Quiero decir, ¿quién puede ganar la Premier? No hay muchos, así que merece todo el reconocimiento».
- AFP
¿Superaría una victoria en la Liga de Campeones al título de «los Invencibles»?
El Arsenal ha vuelto a saborear la supremacía nacional por primera vez desde la era de sus legendarios «Invincibles» de la temporada 2003-04. Podrían superarlos conquistando Europa. ¿Superaría ese logro —que haría historia— las hazañas de Thierry Henry, Patrick Vieira y compañía de hace más de dos décadas?
Al preguntársele por ello, Senderos respondió: «Son cosas distintas. Otros Arsenal ganaron el título, así que esto es más.
«Ganar la Liga de Campeones sería increíble para la historia del club, pero ser los Invincibles es algo muy difícil de repetir. No sé qué es más grande, pero hoy ser los Invincibles sigue siendo increíble y lograr el doblete de liga y Liga de Campeones sería una hazaña única».
Por qué el Arsenal, rey de las jugadas a balón parado, no es un equipo de un solo recurso.
El éxito del Arsenal se basa en dos pilares: el portero David Raya, tres veces ganador del Guante de Oro de la Premier League, y la eficacia del equipo en las jugadas a balón parado.
Los Gunners no han arrollado, pero han encontrado la manera de ganar. Al preguntarle si ese enfoque táctico merece más reconocimiento, dado que los rivales aún no han frenado al Arsenal en las jugadas a balón parado, Senderos dijo: «No dependen de un solo recurso. Han marcado muchos tipos de goles a balón parado. Aprovechan lo que ofrece el fútbol moderno y eso les abre puertas en los partidos.
Conocemos su solidez defensiva y lo poco que conceden; eso les basta para ganar. Sí, el aburrido 1-0 del Arsenal, pero que refleja la estabilidad y solidez del equipo».
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Celebración del título de la Premier League antes del partido europeo contra el PSG
Al Arsenal solo le quedan dos partidos esta temporada. Ya no se juega nada en la visita al Crystal Palace en la última jornada de la Premier League. Sin embargo, el domingo levantará el trofeo de la liga, premio a varios años de esfuerzo.
El 30 de mayo, los Gunners buscarán destronar al París Saint-Germain en el Puskas Arena de Budapest, con Arteta ansioso por ampliar su legado.