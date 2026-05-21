¿Es Mikel Arteta uno de los cinco mejores entrenadores del mundo? Una exestrella del Arsenal explica por qué su título en la Premier League lo sitúa entre la élite

Unai Emery llegó al Arsenal en 2018 para reemplazar a Arsène Wenger, pero no logró estabilizar al equipo.

Arteta —que había pasado cinco temporadas en el Arsenal como jugador, asumiendo la capitanía antes de retirarse— tomó las riendas en diciembre de 2019, tras formarse como entrenador al lado de Pep Guardiola en el Manchester City.

Ahora ha superado a sus antiguos jefes del Etihad y al Liverpool tras tres subcampeonatos consecutivos en la Premier. Puede emular al City y llevar al Arsenal a su primer título europeo.

El camino no siempre fue fácil: se dudó de su capacidad para ganar el título más grande, pero el técnico de 44 años nunca rehuía un reto y daba menos del 100 %.