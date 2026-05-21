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«Es mi sueño»: Gabriel Jesús piensa cada día en volver al Palmeiras, ya que se acerca el último año de su contrato con el Arsenal
Se prepara un regreso a casa de ensueño.
Aunque Jesús juega al más alto nivel en Europa con el Arsenal, su corazón sigue ligado al Palmeiras. El delantero, quien fichó con los Gunners procedente del Manchester City en 2022, admite que sigue de cerca a su exequipo y sueña con volver a vestir la camiseta verde antes de retirarse.
“Pienso en ello cada día; los sigo. Vi el partido de ayer y, por desgracia, perdieron contra Cerro Porteño. Es mi sueño y ya he dicho que volveré, aunque no sé cuándo, así que lo pienso todos los días”, declaró Jesús a ESPN.
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Fidelidad al Verdão
A pesar del interés de clubes de Brasil y del extranjero, Jesús ha sido claro: su único destino al dejar Europa es el Palmeiras. Su vínculo con el club va más allá de lo profesional; es un lazo personal que permanece intacto desde su partida a Inglaterra en 2017.
«El futuro está en manos de Dios; siento mucho cariño por el Palmeiras, soy un aficionado apasionado y, cuando vuelva a Brasil, siempre elegiré al Palmeiras», afirmó. Esta postura sin duda alegrará a los fieles del Alviverde, que lo recuerdan como el joven que ayudó a liderar su regreso a la cima del fútbol brasileño.
Trazando una brillante trayectoria profesional
Jesús debutó en marzo de 2015 y pronto se convirtió en la joya de la cantera de Palmeiras. En su primer año ganó la Copa de Brasil y, en 2016, el histórico Campeonato Brasileño. Ese título cortó una sequía de 22 años y es una hazaña que Jesús ha repetido ahora con el Arsenal, al que ha ayudado a ganar su primer campeonato liguero en más de dos décadas.
Tras su éxito en Brasil fichó por el Manchester City, donde se convirtió en uno de los brasileños más laureados de la Premier League: cuatro títulos de liga allí más el reciente con el Arsenal, lo igualan con Fernandinho con cinco medallas, solo por detrás de las seis de Ederson. Su palmarés es incuestionable, aunque esta temporada solo haya marcado cinco goles en 26 partidos.
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Afrontar un futuro incierto en el Arsenal
Con su contrato en el Emirates hasta 2027, Jesús llega a un momento clave. Arteta lo elogia, pero los rumores de nuevos delanteros ponen en duda su futuro.