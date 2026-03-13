«En este equipo, es el jugador con el que más disfruto jugando», afirmó Ekitike sobre el internacional alemán. «También me gustan los demás jugadores, pero cuando eres delantero y tienes a un número 10 que entiende tan bien el fútbol y quiere jugar de la misma manera que tú, las cosas se vuelven más fáciles».

Mientras que Ekitike fichó por los Reds procedente del Eintracht de Fráncfort por 85 millones de libras antes de la temporada, Wirtz llegó procedente del Bayer de Leverkusen por 105 millones de libras. Y si el francés se sale con la suya, los dos tienen mucho que lograr juntos.

«Le dije que podemos lograr grandes cosas si jugamos juntos. Cuando me pasa el balón, se lo devuelvo, y entonces surge algo», afirmó Ekitike. «Disfruto mucho jugando con él y sé que es un jugador capaz de darme muchas asistencias a lo largo de la temporada. Es bueno tener a tu lado a un jugador así, alguien que te hace brillar».