Gadiri Camara, representante de Mathys Tel, jugador del Tottenham Hotspur, ha desmentido los rumores sobre un posible fichaje de su cliente por el Borussia Dortmund. En el BVB, el delantero centro Serhou Guirassy es considerado uno de los posibles candidatos a abandonar el club este verano.
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«¡Es la única opción!» ¿Fichará el BVB a una antigua estrella del FC Bayern?
En una entrevista con el portal online Absolut Bayern, Camara desmintió los rumores al respecto y, en cambio, planteó la posibilidad de un regreso al FC Bayern: «No sé si el Dortmund realmente quiere a Mathys, pero, sinceramente, volver al Bayern es la única posibilidad de que Mathys regrese a Alemania. No puede jugar en ningún otro club de la Bundesliga. Le encanta el FC Bayern».
Tel fichó por el Bayern de Múnich en el verano de 2022 procedente del Stade Rennes, de la primera división francesa, por unos 20 millones de euros. Sin embargo, tras un comienzo prometedor en el club más laureado de Alemania, no pasó de ser un suplente detrás de Harry Kane. En febrero de 2025 se produjo primero una cesión al Tottenham, antes de que fichara definitivamente por el club del norte de Londres en verano por 35 millones de euros.
El delantero francés disputó 83 partidos oficiales con el Bayern, en los que logró 16 goles y siete asistencias.
Mathys Tel se enfrenta al descenso con el Tottenham
En el Tottenham tampoco se produjo el tan esperado salto adelante. El entrenador Thomas Frank apenas apostó por Tel y, en la mayoría de los casos, solo lo sacó desde el banquillo. Solo bajo las órdenes de su sucesor, Igor Tudor, el jugador de 20 años está disfrutando de más minutos de juego.
Sin embargo, en 31 partidos oficiales, Tel solo ha marcado tres goles y ha dado una asistencia. El Tottenham, por su parte, está viviendo una temporada absolutamente desastrosa y tiene que temer incluso por la permanencia. El actual campeón de la Europa League ocupa el puesto 17 de la Premier League tras 31 jornadas, a solo un punto del primer puesto de descenso.
El contrato de Tel con los Spurs se extiende hasta 2031.
Mathys Tel: Estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos
31
Goles
3
Asistencias
1
Minutos jugados
1244