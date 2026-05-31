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¿Es Jude Bellingham arrogante? Un excompañero responde a las críticas sobre el carácter de la estrella del Real Madrid y de Inglaterra
Se desmiente la etiqueta de «arrogante»
Desde su fichaje por el Real Madrid, Bellingham está en el punto de mira y algunos críticos dicen que su actitud en el campo parece arrogante. Sin embargo, Davis, que compartió vestuario con él en el Birmingham City, cree que los medios malinterpretan la confianza de los deportistas de élite.
En la web oficial del club, Davis afirmó: «Era un chico humilde. Parece arrogante, pero solo es confianza. En Inglaterra, los medios lo interpretan mal. Cuando eres muy bueno, debes recordarte que lo eres».
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Primeros indicios de un potencial de talla mundial
Davis, veterano con 182 partidos con los Blues, vio cómo Bellingham despegaba en Wast Hills. A los 16 años, el futuro campeón de la Liga de Campeones ya brillaba en los entrenamientos y dejaba claro su futuro.
Al recordar aquel ambiente, Davis admitió: «¿Me sorprende que haya ascendido tan rápido? No, por algunas de las cosas que hacía. ¡Estabas medio desesperado por estar en su equipo en los partidos de cinco contra cinco! Solo le faltaba el aspecto físico, pero también era lo suficientemente inteligente como para no meterse en algunos de los duelos físicos. Eso es inteligencia futbolística a una edad tan temprana».
Un mentor para la próxima generación
Durante una etapa de cambio en el Birmingham City, Davis se sintió responsable de integrar a los jugadores de la cantera. Vio en Bellingham una madurez excepcional que le permitía afrontar las exigencias de la Championship sin perder la sencillez de sus inicios.
Davis subrayó la necesidad de acoger al joven talento y declaró: «Entras y sales, y ves los primeros pasos de un joven Jude Bellingham. Sentí el deber de hacer que los chicos se sintieran bienvenidos. A mí me maltrataban los mayores cuando empezaba, y odiaba esa sensación».
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De St Andrew's al Bernabéu
Mientras el Real Madrid se prepara para futuras reconstrucciones, Bellingham sigue siendo la piedra angular de su proyecto. Aunque el nuevo entrenador, José Mourinho, podría renovar la plantilla y acabar con los egos, quienes mejor conocen al inglés aseguran que su carácter es una ventaja. Su capacidad de unir humildad y competitividad, como señala Davis, lo distingue del resto de talentos.
Su trayecto, desde St Andrew's hasta la élite mundial, demuestra la confianza que Davis destaca. Para Bellingham, las críticas son solo ruido. Con el respaldo de excompañeros que lo vieron crecer, el centrocampista calla a los escépticos con sus actuaciones.