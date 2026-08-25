El City lleva dos años sin ganar el título de la Premier League, mientras Liverpool y Arsenal han recuperado el dominio nacional, y Barry no está convencido de que vaya a volver a lo más alto en 2026-27.

El exinternacional inglés, que ayudó a conquistar la primera Premier League del Chelsea en 2011-12, dijo sobre un verano agitado en el Etihad, en el que figuras talismánicas dentro y fuera del campo se han despedido de Mánchester: «Incluso antes de vender a Rodri, dado el relevo de entrenadores en el City, habría sido difícil desbancar al Arsenal de donde está en este momento.

Creo que con la salida de Rodri ahora son incluso menos amenaza para competir con el Arsenal. Estoy seguro de que van a fichar a uno o dos para mejorar y quizá reemplazarlo, lo que ayudará a [Elliot] Anderson y a los otros jugadores de ese centro del campo. Diría que ahora tienen menos opciones de competir y quizá ganar el título desde que Rodri se ha ido. No diré que hayan regalado el título, pero lo está haciendo mucho más difícil».

Añadió: «Tengo al Arsenal como grandísimo favorito. Simplemente siento que con el City, con lo que está pasando, la amenaza es cada vez menor esta temporada y la salida de Rodri no ha hecho más que añadir a eso, la verdad. Así que veo a los otros clubes mejorando. El Chelsea, sin Champions League y con el entrenador, [Xabi] Alonso, y el par de fichajes que ha hecho, creo que va a mejorar. Seguro que peleará por acabar entre los cuatro primeros. Simplemente creo que es un título para que lo gane el Arsenal.

»No veo a los otros clubes mejorando lo suficiente como para llegar a su nivel. Chelsea, Manchester United, Villa, compitiendo en la Champions League, probablemente lo tendrán difícil. Sigo pensando que el City posiblemente estará en segunda posición, pero será menos amenaza de lo que fue el año pasado».