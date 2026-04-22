«Es increíble lo lejos que ha llegado la Major League Soccer», afirma Kaylyn Kyle, de Apple TV, sobre los Vancouver Whitecaps, la selección canadiense de Jesse Marsch y el fichaje de Neymar por la MLS

Kaylyn Kyle es canadiense y lo lleva con orgullo. La exestrella de la selección femenina, nacida cerca de Vancouver, admite su debilidad por sus compatriotas de la MLS. Hay un vínculo especial: los canadienses se unen y el fútbol local crece. Kyle se entregó por la generación anterior; ahora disfruta viendo los éxitos.

«Me he metido en líos muchas veces, y la verdad es que no me importa. Soy canadiense sin complejos. No me importa. Me encanta Vancouver. Crecí con los Vancouver Whitecaps», cuenta a GOAL.

Ahora es un gran momento para ser aficionado: los Whitecaps llegaron a la final de la MLS Cup el año pasado y estuvieron a una exhibición de Lionel Messi de ganar un merecido trofeo. Habría sido un logro histórico para una franquicia que podría mudarse pronto. ¿La buena noticia para Kyle y sus compatriotas? Vancouver está de nuevo en la pelea y, quizá, aún mejor.

«Para mí, practican uno de los estilos de fútbol más bonitos de la Major League Soccer, porque saben jugar al contraataque. También tienen varias formas de construir el juego con distintos jugadores. Están Andrés Cubas y Sebastian Berhalter, posiblemente dos de los mejores dobles pivotes de la liga. Aún no ha marcado, así que cuando lo haga será peligroso. Ryan Gauld se recupera de una lesión y Brian White se abre camino en la selección de Estados Unidos. Hay muchas incógnitas en torno al Vancouver», concluye.

La Conferencia Oeste, liderada por los Whitecaps, rebosa talento. El LAFC es fuerte, y los San Jose Earthquakes están en racha. La zona media también es muy competitiva. Kyle lo ve como algo positivo.

Además, se rumorea que Neymar podría llegar a la MLS y fichar por el FC Cincinnati, un giro interesante que, en opinión de Kyle, sería positivo. Neymar aún tiene mucho que ofrecer.

«Neymar tiene sentido en cualquier sitio. Creo que sus travesuras fuera del campo han restado protagonismo a Neymar como futbolista. Pero seamos sinceros: cuando Messi y Cristiano Ronaldo estaban en su mejor momento, en sus días en el Barcelona y el Real Madrid, Neymar estaba ahí. Se puede decir, y aún se puede decir, que es uno de los tres o cuatro mejores jugadores que ha dado Brasil, así de bueno es», añade.

Es un panorama frenético, y Kyle lo analiza cada semana para Apple TV. Hablamos con ella sobre la MLS, el Mundial y Neymar en otra edición de Mic’d Up, la sección de GOAL donde analistas y comentaristas debaten el fútbol nacional e internacional.

NOTA: Esta entrevista se ha editado ligeramente para mayor brevedad y claridad.