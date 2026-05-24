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«¡Es inaceptable!»: Micky van de Ven critica la «vergonzosa» temporada del Tottenham tras evitar el descenso por poco
La permanencia, asegurada con De Zerbi
El Tottenham aseguró su permanencia en la máxima categoría en la última jornada tras vencer 1-0 al Everton. La remontada fue obra de De Zerbi, quien evitó el descenso al tomar las riendas de un equipo hundido. Los Spurs solo habían ganado siete de las primeras 31 jornadas, pero el técnico italiano sumó tres victorias, dos empates y dos derrotas en sus primeros siete partidos, lo que bastó para mantenerse. En declaraciones a Match of the Day de la BBC, Van de Ven, que capitaneó al equipo por la lesión de Cristian Romero, mostró su enfado por la situación.
- AFP
La brutal honestidad de Van de Ven
Van de Ven declaró: «Es inaceptable que el último partido de la temporada fuera por evitar el descenso. Este club tiene jugadores increíbles. Llegar a la última jornada fue vergonzoso, pero lo conseguimos, y eso es lo importante».
Añadió: «Al final del partido me emocioné más. Ha sido una temporada dura; he jugado casi todos los encuentros y he sufrido mucho. Ahora siento gran alegría, y no debemos permitir que vuelva a suceder».
Palhinha se marca como objetivo mejorar en el futuro
Joao Palhinha, autor del gol de la victoria, habló tras una temporada convulsa. El centrocampista portugués aprovechó un rebote en el poste justo antes del descanso. Destacó la fortaleza del equipo bajo De Zerbi. En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Han pasado muchas cosas esta temporada, pero hoy hemos demostrado de lo que somos capaces. Tras una temporada tan difícil, hoy fuimos un equipo y sentimos el increíble apoyo de la afición».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
De Zerbi quiere construir el equipo en torno a jugadores clave como Van de Ven, cuyo contrato acaba el 30 de junio de 2029. A pesar de las dificultades del equipo, el defensa ha completado una gran temporada a nivel individual: ha jugado 45 partidos en todas las competiciones, incluida la Liga de Campeones, y ha marcado siete goles y dado una asistencia en 3.943 minutos. El club planea renovar la plantilla para que esta desastrosa temporada no se repita.