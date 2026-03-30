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«Es imposible no sentir nada por el Tottenham»: el seleccionador de EE. UU., Mauricio Pochettino, deja la puerta abierta a un regreso a los Spurs, pero insiste en que su prioridad sigue siendo el Mundial
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«En el fútbol, todo puede pasar»
Pochettino sigue siendo muy apreciado por su etapa en el Tottenham, donde llevó al club a la final de la Liga de Campeones de 2019 contra el Real Madrid. Durante su estancia allí, contribuyó a impulsar las carreras de varias leyendas de los Spurs, entre ellas Harry Kane, Son Heung-Min y Dele Alli.
El técnico de 54 años admite que sigue sintiendo un gran apego emocional por el club.
«Dada mi conexión con el Tottenham, es imposible no sentir nada por el Tottenham, por el club, por la gente que trabaja allí y por los aficionados. Esa fue una de las mejores experiencias de mi vida», afirmó.
Sin embargo, ahora que el puesto está vacante, Pochettino insiste en que su atención sigue centrada en el Mundial de este verano.
«En este momento, creo que estamos muy, muy centrados, totalmente centrados aquí en el Mundial», insistió. «Creo que todo el mundo sabe que estoy comprometido con la selección nacional. Creo que no tiene sentido hablar del futuro en este momento».
No obstante, no descarta volver en el futuro.
«Nunca digas nunca», dijo Pochettino. «En el fútbol, todo puede pasar».
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«Estoy seguro de que se mantendrán en la categoría»
A pesar de una temporada turbulenta en la que el club busca contratar a su tercer entrenador tras despedirse de Thomas Frank y Tudor, Pochettino confía en que los Spurs se mantendrán en la Premier League
«Della mi relación con el Tottenham, es imposible no sentir nada por el Tottenham, por el club, por la gente que trabaja allí y por la afición. Esa fue una de las mejores experiencias de mi vida. Por supuesto, ese es mi deseo, y estoy seguro de que se mantendrán en la categoría, con o sin entrenador, gracias a los jugadores», afirmó. «Creo que están los jugadores y, además, es un club con aficionados que lo darán todo para generar la energía necesaria para ganar. Por supuesto, va a ser duro porque la sinergia y la gestión son complicadas.
«Lo que quiero decir es que, con o sin entrenador, creo que tendrán la capacidad de ganar, y realmente lo creo, por supuesto. Vamos a estar aquí y estamos totalmente centrados en el Mundial, pero si me preguntas por ese club, es un club que me importa mucho y, sin duda, confío en que se mantendrán en la Premier League porque se lo merecen».
El Tottenham se encuentra actualmente a solo un punto del West Ham, que ocupa el puesto 18, con 30 puntos en 31 partidos.
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¿Posibilidad de seguir en la Federación Estadounidense de Fútbol?
Aunque se da por hecho que Pochettino dejará su cargo en la selección estadounidense tras el Mundial, el argentino también dejó la puerta abierta a una posible renovación con la Federación Estadounidense de Fútbol.
«Estoy muy contento aquí y, por supuesto, también lo está el cuerpo técnico, pero es un reto enorme. Es un reto mayor de lo que realmente creíamos o pensábamos antes de empezar aquí», afirmó. «Nos encantan este tipo de retos. Nunca es fácil cuando quieres cambiar las cosas. Hay que cambiar, y por eso creo que ese es el proyecto de la selección masculina de Estados Unidos. La Federación Estadounidense de Fútbol es increíble. Las nuevas instalaciones de entrenamiento son increíbles. Van a ser unas de las mejores del mundo del fútbol. Siempre es una motivación tener la posibilidad de trabajar con una organización que tiene la visión de construir algo especial».
El contrato actual de Pochettino finaliza tras el Mundial.
«Hablamos de que el potencial aquí es enorme, con el legado del Mundial, creo, y por la forma en que el fútbol está creciendo aquí...Creo que esto es muy emocionante de cara al futuro aquí. ¿Por qué no estar abierto? Pero ahora no es el momento de hablar», dijo Pochettino. «Después del Mundial, sin duda, tendremos tiempo para hablar de una forma u otra, dependiendo de la visión de la Federación y también de nuestros sentimientos. Si estamos contentos, si no lo estamos, si la Federación está contenta. Siempre son dos partes».
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¿Y ahora qué?
Estados Unidos intentará recuperarse de la derrota por 5-2 ante Bélgica cuando reciba a Portugal el martes por la noche.
Ryan Tolmich, de GOAL, ha colaborado en la elaboración de esta crónica desde Atlanta.