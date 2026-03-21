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Es hora de que Erling Haaland «mantenga los pies en la tierra»: el Manchester City necesita que su delantero estrella se deshaga de la etiqueta de «fallón en los partidos importantes» para tener alguna esperanza de vencer al Arsenal en la final de la Carabao Cup
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Tres tiros a puerta
No es solo la falta de goles o asistencias en Wembley lo que preocupa de cara a la final del domingo. Solo ha realizado nueve disparos en sus seis partidos, con apenas tres a puerta y uno al poste. La primera visita de Haaland a Wembley se produjo en la semifinal de la FA Cup de 2023 contra el Sheffield United y, a pesar de la enorme diferencia de calidad, no pudo participar en el partido, ya que Riyad Mahrez marcó todos los goles en la victoria por 3-0.
La final contra el Manchester United al mes siguiente fue mucho más reñida, pero Haaland tuvo un partido discreto y fue Ilkay Gündogan quien acaparó los titulares. Saboreó la derrota en Wembley por primera vez en la Community Shield de 2023, al ser sustituido durante el empate a 1-1 y no participar en la tanda de penaltis que ganaron los Gunners.
Se lesionó para la semifinal de la FA Cup de 2024 contra el Chelsea y luego tuvo otra actuación discreta en la final, en la que el United se vengó de su derrota del año anterior y dio la sorpresa. Haaland al menos vio puerta en el Community Shield contra el United en su siguiente partido, pero fue solo en la tanda de penaltis.
Se lesionó para la semifinal de la temporada pasada contra el Nottingham Forest, pero regresó a tiempo para la final contra el Crystal Palace.
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Trasladar la responsabilidad de las sanciones
Pero podría decirse que esa fue su mayor decepción hasta la fecha, ya que el City sufrió la mayor sorpresa en una final de la FA Cup desde que cayera ante el Wigan en 2013. Y lo peor de todo es que Haaland se echó atrás a la hora de lanzar un penalti, por lo que Omar Marmoush se encargó de hacerlo y vio cómo Dean Henderson detenía su disparo.
Wayne Rooney no se contuvo a la hora de criticar al noruego tras lo que consideró un incumplimiento imperdonable de su deber. «Erling Haaland es un delantero de talla mundial, pero cuando hablamos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, es imposible que ellos regalaran ese balón», afirmó.
«Eso es lo que diferencia a estos dos jugadores de Erling Haaland o Kylian Mbappé y todos los demás. Son egoístas y quieren marcar en cada partido. Cuando Haaland falla ocasiones, creo que se nota que le afecta y que le pesa. Quizá la idea de lanzar un penalti en Wembley fuera demasiado para él. Nunca se sabe, es humano».
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Ningún gol en ocho finales
Haaland ha admitido desde entonces: «No debería habérselo pasado a un jugador nuevo. Así que toda la responsabilidad recae sobre mí. Yo lo puse en esa situación. Tenía buenas sensaciones con respecto a él. Pero debería haberlo lanzado yo mismo».
Pero no es solo bajo el arco de Wembley donde Haaland tiene la extraña costumbre de perder su habitual sangre fría goleadora. No ha conseguido marcar en ninguna de las ocho finales que ha disputado con el City, quedándose también en blanco en la Community Shield de 2022 en Leicester, en la final de la Liga de Campeones de 2023 en Estambul y en la Supercopa de Grecia de ese mismo año.
Esto le ha valido el indeseado apodo de «fallón en los partidos importantes», aunque su historial en los partidos decisivos de la Premier League no es ni de lejos tan malo como algunos lo pintan.
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Un porcentaje de acierto del 69 % frente a los «Seis Grandes»
En 35 partidos contra los «Seis Grandes», suma 24 goles y 10 asistencias. Se queda a las puertas de una contribución goleadora por partido, mientras que, solo en goles, su porcentaje de acierto es del 69 %.
Solo parece malo si se compara con el registro general de Haaland con el City, donde tiene un porcentaje de acierto del 82 %. No son muchos los aficionados del City que le reprocharán su registro contra el United, por ejemplo, ya que ha marcado ocho goles y ha dado tres asistencias en sus siete partidos de liga contra el mayor rival del City. Contra el Arsenal, su registro es de cinco goles y dos asistencias en siete partidos.
A menudo le ha costado contra el Liverpool, pero esta temporada ha marcado en ambos encuentros y ha impulsado la reciente remontada frenética con una asistencia a Bernardo Silva, lo que le deja con tres goles y una asistencia en seis partidos.
Contra el Chelsea suma cuatro goles y dos asistencias, mientras que tiene un registro idéntico en sus partidos contra el Tottenham, incluyendo dos goles en el partido decisivo de mayo de 2024.
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«Te va a callar»
El historial de Haaland frente al Real Madrid en la Liga de Campeones, sobre el papel, tampoco es tan malo, con cuatro goles en ocho partidos, aunque con la importante salvedad de que solo ha salido victorioso en dos ocasiones y solo una vez marcó.
Eso fue en el partido de la fase de grupos disputado en diciembre, que ha quedado completamente eclipsado por la derrota por 5-1 en el global de la eliminatoria de octavos de final de la semana pasada, la tercera eliminación consecutiva del City a manos del equipo que ha ganado el torneo en 15 ocasiones.
En 14 partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones suma 11 goles, aunque su hat-trick de cinco tantos contra el RB Leipzig en los octavos de final de 2023 está haciendo gran parte del trabajo.
Guardiola siempre ha advertido que no hay que dar demasiada importancia a las rachas sin goles de ningún delantero, especialmente en el caso de Haaland.
«Con los máximos goleadores o los delanteros que marcan muchos goles, no hay que criticarles porque te dejarán sin palabras, eso es seguro», dijo Guardiola en 2024. «Tarde o temprano, ahí estará. Sin duda, si tengo que elegir a uno [para marcar], elijo a este».
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El tema del que todo el mundo habla
Siguiendo con el mismo tema, Sergio Agüero dijo el mes pasado: «La cuestión es que Haaland nos tiene a todos malacostumbrados. Cada temporada marca más y más goles, así que cuando no marca en un par de partidos, se le pone en duda».
También vale la pena recordar lo que el propio Haaland dijo en vísperas de la final de la Liga de Campeones de 2023 cuando le preguntaron por su flojo final de temporada. Para él, todo es cuestión de perspectiva. «Puedes verlo como un gol en siete partidos», dijo Haaland con una sonrisa pícara. «O 52 goles en 52 partidos y ocho asistencias, creo».
Pero está claro que si el Arsenal levanta la Carabao Cup en Wembley el domingo por la noche y Haaland sigue sin marcar ningún gol tras su séptimo partido en la cuna del fútbol inglés, entonces su reputación de fallar en los partidos importantes estará en boca de todos.
Como le dijo al Arsenal hace dos años, es hora de que Haaland se mantenga humilde y acabe con esa reputación de una vez por todas, y añada por fin Wembley a los muchos, muchos estadios que ha conquistado.
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