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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

¿Es este el sucesor de Vincent Kompany? El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, apuesta por su sobrino para un regreso sorpresa tras los buenos resultados en la Bundesliga

V. Kompany
Bayern Múnich
Bundesliga
S. Hoeness

El presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, sugirió que un rostro familiar podría suceder a Vincent Kompany en el banquillo. Aunque el belga triunfa hoy en el Allianz Arena, el icono bávaro ve a un candidato interno como el heredero ideal.

  • Un asunto de familia en el Allianz Arena

    Uli Hoeness ha insinuado a DAZN que su sobrino Sebastian, de 43 años, podría ser entrenador del Bayern. El técnico ha destacado en el Stuttgart, donde ha logrado títulos y consolidado al equipo en la Bundesliga.

    Al ser interrogado sobre la posibilidad de que el técnico del Stuttgart dirija algún día al Bayern, Uli Hoeness se mostró sincero: «Como mínimo, es un candidato», admitió el dirigente de 74 años.

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  • FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    El apoyo a Kompany sigue siendo incondicional

    Aunque se mencionó un posible sucesor, Uli aclaró que admira el trabajo actual de Kompany. El belga ha reorganizado la plantilla y impuesto un fútbol ofensivo que devuelve al Bayern a lo más alto de la tabla. No se prevé un cambio a corto plazo.

    «Por lo que a mí respecta, puede quedarse aquí otros cinco o diez años», subrayó Hoeness en la entrevista. «Esta sensación especial, esta evolución, se la atribuyo claramente a nuestro entrenador. De un grupo de 15, 16 o 18 jugadores muy buenos a nivel individual, ha surgido un equipo homogéneo. Ha hecho que todos los jugadores sean mejores».


  • Grandes elogios para el genio táctico del Stuttgart

    Hoeness padre admira el trabajo de Sebastian en el Stuttgart, sobre todo por la presión de la Bundesliga. Tras asumir el equipo en 2023, cuando luchaba por no descender, Sebastian lo llevó hasta la victoria en la DFB-Pokal 2025, demostrando que puede soportar las expectativas.

    «Me quito el sombrero ante él», declaró Hoeness sobre su sobrino. «Sebastián se ha ganado todo mi respeto, solo superado por el de nuestro propio entrenador».

    Resaltó su habilidad para reconstruir la plantilla tras perder jugadores clave y concluyó: «Se sacude el polvo, sigue adelante y siempre vuelve a la carga. Ha estabilizado al club en una fase crítica».


  • Sebastian HoenessIMAGO / kolbert-press

    ¿Se vislumbra un regreso al Bayern de Múnich?

    Fichar por el Bayern Múnich sería volver a casa para Sebastian Hoeness, quien ya conoce bien el club. Dirigió la cantera, entrenó al sub-19 y al filial, y luego destacó en la Bundesliga con Hoffenheim y Stuttgart.

    La expectación crecerá a finales de mes: el 23 de mayo, el actual técnico y su posible sucesor se verán las caras en Berlín, cuando el Stuttgart defienda su título de la DFB-Pokal ante el Bayern.