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«Es especial»: Arda Turan ve un futuro prometedor para la estrella del AZ, Kees Smit, quien brilló en la derrota ante el Shakhtar pese al interés del Real Madrid y el Barcelona
Grandes elogios de una leyenda turca
Tras la goleada del Shakhtar al AZ, Turan se acercó a Smit para charlar en el campo, gesto que reflejó su admiración por el joven de 20 años. Al ser preguntado, el excentrocampista del Barcelona y el Atlético destacó por qué valora tanto al holandés.
«Gane o pierda, es clave reconocer el talento», afirmó Turan. «En la primera parte no lo controlamos; organizó muy bien a su equipo. Será clave para Holanda y crece a gran velocidad».
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Un maestro del centro del campo moderno
Turan destaca en Smit algo más que habilidad técnica: una inteligencia única para brillar en el puesto más exigente del fútbol moderno. El técnico del Shakhtar señala que la estrella de la sub-19 de Países Bajos puede ser el “jefe” en el campo, algo raro a su edad.
«Hay muchos buenos jugadores, pero él es especial», añadió Turan. «En el fútbol moderno, el “seis” dicta el juego, dirige al equipo y es el jefe en el campo. Yo también veo ese futuro en él. Quizá no sea apropiado que, como entrenador rival, hable tanto de él, pero hablo como amante del fútbol sobre su belleza».
El Real Madrid y el Barcelona siguen de cerca la evolución.
El respaldo de Turan aumenta el interés en este canterano del Alkmaar. Se sabe que grandes clubes españoles lo siguen, y Smit ha confirmado el interés del Real Madrid y el Barcelona tras sus recientes actuaciones destacadas.
Aunque el centrocampista permanece bajo contrato con el Alkmaar hasta junio de 2028, sus actuaciones durante el triunfo de la selección holandesa en el Campeonato de Europa Sub-19 del verano de 2025 han alertado a la élite europea. Ya ha marcado 17 goles y asistencias en la 2024-25 y, en lo que va de curso, suma tres tantos y siete asistencias.
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En el AZ siguen centrados en el desarrollo
A pesar del atractivo del Bernabéu o del Camp Nou, Smit mantiene los pies en el suelo y se centra en afianzarse como titular en la Eredivisie. Ha reconocido que prefiere ganar regularidad y mejorar su juego en el área rival antes de dar el salto al extranjero.
El verano pasado, al hablar de los rumores sobre su posible fichaje por La Liga, Smit dijo: «Son cosas fantásticas. Creo que son los dos clubes más grandes del mundo. El interés del Barça y del Madrid me agrada, pero no sé si jugaría, así que no me distrae». Por ahora, el joven se mantiene enfocado en su labor en Alkmaar, aunque su fama crece en toda Europa».