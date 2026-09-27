El expediente de la organización de la final del Mundial 2030 entre España y Marruecos vive una situación de tira y afloja: mientras el país europeo insiste en que la copa debe levantarse en su territorio, Marruecos se presenta como la alternativa más idónea en cuanto a preparación, infraestructura y a la imagen que la FIFA quiere proyectar del torneo.

De fondo, una serie de sucesos racistas encadenados en los estadios españoles durante los últimos meses plantea una pregunta ética urgente: «¿Es apropiado conceder un partido que reúne a todas las razas y colores a un país cuyo expediente en la lucha contra el racismo sigue abierto de par en par?».

Desde que Vinicius Junior reclamó que se retirara a España la sede del Mundial si no mejoraban las condiciones en la lucha contra el racismo, la polémica no ha cesado. Sus declaraciones fueron recibidas entonces con una amplia campaña de críticas por parte de los medios españoles, antes de que los sucesos de los últimos meses y días vinieran a darle un respaldo práctico sobre el terreno.

Por su parte, Marruecos aprovechó la organización de la Copa Africana de Naciones 2025 para ofrecer una imagen de estadios modernos, buena organización y un mensaje según el cual la histórica final del Mundial 2030 puede encontrar un hogar seguro y moderno en la ribera sur del Mediterráneo.