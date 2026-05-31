El City, que se prepara para la era pos-Guardiola, tiene a Elliot Anderson como prioridad en el próximo mercado. Busca ficharlo antes del Mundial para centrarse luego en otras zonas del equipo. La prisa obedece al deseo de reforzar cuanto antes el centro del campo para poder centrarse en otras áreas de la plantilla.

«El gran fichaje que no sorprenderá a nadie es Elliot Anderson. No solo es la prioridad número uno del City, sino que el club quiere cerrarlo antes del Mundial, y eso se acerca rápidamente. No es el fin del mundo si no se consigue para entonces, pero el City se está esforzando por cerrarlo para poder pasar a otras áreas que necesitan atención», explicó Simon Bajkowski a través del Manchester Evening News.