Tras ganar 3-0 al Friburgo en la final de la Europa League, Martínez reveló que jugó con el dedo roto. Se lesionó durante el calentamiento, confirmaron los médicos, una pequeña fractura en el dedo anular derecho, según TyC Sports.

En un primer momento se temió que necesitara cirugía antes del Mundial de Norteamérica, pero las últimas noticias han aliviado a Lionel Scaloni y a los campeones: Martínez no será operado y su recuperación durará unos 20 días.