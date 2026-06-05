¡Es el momento! El histórico encuentro con Lionel Messi no debe asustar a Inglaterra, y Robbie Fowler no rehuye el reencuentro con Cristiano Ronaldo

Messi, leyenda del Barcelona, se unió a la selección argentina en 2005; desde entonces ha jugado 198 partidos y marcado 116 goles. Pese a su palmarés, los duelos entre potencias sudamericanas y gigantes europeos son escasos.

Inglaterra no se mide a sus históricos rivales —que la eliminaron en el Mundial de 1986 por obra de Diego Maradona y en 2002 tras la tarjeta roja de David Beckham— desde noviembre de 2005, meses después del debut de Messi con la Albiceleste.

No jugó en ese encuentro y desde entonces no ha vuelto a enfrentarlos. El astro, ya cerca del retiro internacional, podría dejar la Albiceleste tras la próxima Copa América.