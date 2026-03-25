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«Es el momento adecuado» para que Mohamed Salah se marche, ya que Alan Shearer insiste en que el Liverpool puede «encontrar a otro» gran jugador de la Premier League que lo sustituya
Un acuerdo mutuo para una salida legendaria
Shearer ha rendido un emotivo homenaje a Mohamed Salah, calificando al egipcio como una de las figuras más destacadas de la historia tanto del Liverpool como de la máxima categoría del fútbol inglés. El delantero conmocionó recientemente al mundo del fútbol al publicar un emotivo vídeo en las redes sociales para anunciar su inminente marcha al final de la temporada 2025-26.
En declaraciones a Betfair, Shearer afirmó: «Mo Salah es uno de los grandes del Liverpool y uno de los grandes de la Premier League. Creo que si nos fijamos en los grandes nombres que han pasado por el Liverpool —Dalglish, Gerrard—, no hay duda de que él está entre los cinco mejores de la historia del club. Ahora deja un gran vacío en el Liverpool, un vacío increíble. Nadie podría haber predicho lo que ha hecho. Ha sido sencillamente excepcional y se ha ganado el mayor respeto por lo que ha hecho, lo que ha conseguido, lo que ha ganado, el número de goles y asistencias. Todo ha sido simplemente especial».
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Salir del escenario en el momento perfecto
A pesar de la importancia que sigue teniendo Salah para el equipo, Shearer cree que, a sus 33 años, es el momento adecuado para un cambio de aires. El egipcio ha sido fuertemente vinculado con un fichaje por un equipo de Oriente Medio, y hay informes que sugieren que el Al-Ittihad está dispuesto a convertirlo en la nueva imagen de su proyecto tras su anuncio.
«Ahora tiene 33 años y, por desgracia, el tiempo nos alcanza a todos en algún momento», explicó Shearer. «Probablemente se haya ganado el derecho a irse y jugar otros dos o tres años en algún lugar soleado donde el juego no sea tan intenso, tan feroz ni tan rápido como en la Premier League. Siempre he dicho que es mejor retirarse cuando la gente pide más, y este es el momento adecuado para él. Ha sido una decisión de mutuo acuerdo, después de todo lo que ha hecho por el club y lo que ha conseguido, y de lo que el club ha hecho por él. Han tomado la decisión correcta para ambas partes».
La tradición del Liverpool de sustituir a los insustituibles
Aunque la perspectiva de una vida sin Salah resulta desalentadora para muchos seguidores de los Reds, Shearer destacó la tradicional capacidad del club para descubrir nuevas superestrellas tras la marcha de figuras legendarias. Aunque su agente, Ramy Abbas, ha advertido contra las especulaciones sobre el próximo destino del jugador, la atención en Anfield pronto se centrará en quién será el siguiente.
Shearer señaló: «Es un gran vacío que llenar, un vacío increíble. Pero también lo fueron Kevin Keegan, John Toshack, Kenny Dalglish, Ian Rush, Peter Beardsley, Alan Hansen y Steven Gerrard. Ese club de fútbol cuenta de alguna manera con grandes figuras increíbles, pero siempre salen al mercado y, de alguna forma, encuentran a otra. Quiero decir, buena suerte intentando sustituirlo, va a ser una tarea difícil. El Liverpool Football Club siempre hace eso. Tienen al joven Rio Ngumoha, así que quizá le den más oportunidades. Pero supongo que tendrán que salir a buscar a alguien».
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Dificultades en el campo bajo la dirección de Slot
La noticia de su salida llega en un momento complicado en el terreno de juego para los hombres de Arne Slot. Tras la reciente y decepcionante derrota ante el Brighton, Shearer expresó su preocupación por el estado físico actual del equipo y su cohesión defensiva, y señaló que parecen una sombra del equipo que luchó por los títulos en temporadas anteriores.
«El Liverpool parece extremadamente cansado y, defensivamente, es un desastre. Van Dijk, Konaté y la zaga de cuatro eran un desastre», observó Shearer. «Parece que están al límite de sus fuerzas. No parecen cohesionados, por lo fácil que resulta a los equipos superarles. Mientras que, sin duda, durante gran parte de la temporada pasada tenían energía y parecían sólidos en defensa, ahora son todo lo contrario. Lo que hemos visto hasta ahora, especialmente en la liga, está a años luz de lo que el Liverpool necesita».