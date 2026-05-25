Al comparar los instantes finales del primer y último partido oficial del Borussia Dortmund esta temporada, podría parecer que Yan Couto terminó el curso de forma positiva. Sin embargo, en agosto, durante la Copa en Essen (1-0), Kelsey Owusu impactó con la pierna extendida y toda su fuerza la rodilla del brasileño en el quinto minuto de añadido.
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«Es doloroso para él»: un jugador del BVB vive un año 2026 desastroso
Tras el partido, el entrenador Niko Kovac calificó de «casi un atentado» la falta, castigada solo con amarilla. Cinco días después, Couto se recuperó y jugó los 90 minutos en la primera jornada de la Bundesliga. 33 jornadas más tarde, en el 90+5, el lateral volvió a ser protagonista. En la victoria en Bremen, Couto marcó el 2-0 definitivo en los últimos compases.
Era su sexta participación en un gol (tres tantos y tres asistencias), un 500 % más que en su decepcionante curso anterior. Tras dos temporadas, su rendimiento sigue lejos de los 25 millones invertidos y la etiqueta de fracaso se acerca.
La temporada empezó mejor: fue titular varios partidos y corrigió errores técnicos, posicionamiento y duelos. En ataque se incorporaba con frecuencia al área y sus centros mejoraron. Cinco de sus seis participaciones en goles llegaron en la primera vuelta.
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El problema de Yan Couto se llama Julian Ryerson
Precisamente ahí radica el problema de Couto: las «participaciones en goles». Tuvo la mala suerte de que su rival, Julian Ryerson, viviera la mejor temporada de su carrera en esta categoría. El noruego acabó con 18 asistencias, y la jugada «centro de Ryerson, gol de Serhou Guirassy» se hizo famosa en el BVB.
Por eso, Kovac comentó hace semanas: «Estoy muy satisfecho con su evolución. Yan ha jugado mucho más que el año pasado. Julian rinde muy bien en ataque y ha dado la mayoría de las asistencias. Es doloroso para Yan, pero para mí es bonito tener a dos buenos chicos en la banda derecha».
No es raro que Kovac tenga palabras amables para los jugadores y luego los deje fuera del equipo durante mucho tiempo. Con Salih Özcan prometió más minutos en invierno y no cumplió. Con Couto sucede lo mismo: se quedó fuera los 90 minutos en el 37,5 % de los 72 partidos oficiales que Kovac ha dirigido en el BVB (27 veces), nueve de ellas solo en 2026.
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Un año 2026 desastroso para Yan Couto en el BVB
La temporada ha sido, sin rodeos, desastrosa para el cuatro veces internacional. Couto solo ha sido titular en cuatro ocasiones, la última a finales de febrero en la derrota 2-3 ante el Bayern. Desde entonces, Kovac solo le ha concedido 41 minutos de juego.
Esta tendencia no conviene a Couto. Ryerson volverá a ser el favorito para ocupar el extremo derecho la próxima temporada, así que no sorprendería que Dortmund y Couto se separaran, sea cual sea la forma. Hace cinco semanas, el Ruhr Nachrichten ya señalaba que su «futuro es incierto».
¿Cómo se siente Yan Couto en Alemania?
Sobre todo porque sigue sin estar claro cómo se siente realmente Couto en Alemania. El verano pasado, durante el Mundial de Clubes, declaró a la cadena brasileña de televisión de pago SporTV: «No esperaba que el cambio a Alemania fuera tan diferente. Tanto en lo personal como por el frío y la gente, más reservada. No es fácil, es una gran diferencia. Por eso muchos brasileños ya no van a Alemania. Es un reto para mí, tengo que lidiar con ello».
Claro, todo es más sencillo cuando uno se siente necesario y puede jugar con regularidad. Hasta ahora, Couto no ha tenido esa oportunidad en Dortmund.
En la última foto de equipo, tras ganar al Fráncfort y despedir a Brandt, Süle y Özcan, Couto fue el único que no sonrió.
Yan Couto: datos de rendimiento y estadísticas
Equipo Partidos Goles Asistencias Minutos jugados FC Girona 95 5 17 5.930 Borussia Dortmund 62 3 4 2.896 SC Braga 42 1 4 2.930