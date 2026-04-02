«¡Es de Newcastle!» - La predicción sobre el fichaje de Elliot Anderson realizada por una leyenda del Newcastle que molestará a los gigantes de Mánchester, el United y el City

Se rumorea que el United y el City ya están tanteando el terreno para saber qué haría falta para que Anderson cambiara la región de East Midlands por el noroeste. Sin embargo, no se puede descartar que el Newcastle se sume a la pugna por uno de los fichajes más codiciados.

La leyenda de los Magpies, Waddle, lo admite, y la antigua estrella de Inglaterra declaró a Fruity King: «Elliot Anderson es aficionado del Newcastle. Es un geordie. Probablemente no se podía creer que lo vendieran al Nottingham Forest en un principio, pero está disfrutando del fútbol, está en la selección de Inglaterra y parece que irá al Mundial.

«No tendrá prisa, pero ¿la oportunidad de volver al Newcastle? Estoy seguro de que siempre ha querido jugar con esa camiseta a rayas blancas y negras y estoy seguro de que estará dispuesto a ello. Pero creo, de nuevo, que habrá mucha competencia.

«Creo que está en plena forma en este momento, seamos sinceros. Está jugando bien en el Forest. Es constante. Semana tras semana cumple con su trabajo, así que está en buena forma. Se podría pensar que, a su edad, solo mejorará con los años. A la mayoría de los jugadores les pasa eso.

«Habrá muchos equipos interesados en él, así que habría mucho donde elegir si decide dejar el Forest. El Newcastle podría llevarse el gato al agua porque es aficionado del Newcastle».