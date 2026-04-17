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«¡Es como una final!»: Erling Haaland lanza un aviso al Arsenal antes del gran duelo contra el Manchester City
Haaland se prepara para el duelo
El emblemático delantero del City ha resaltado la importancia del partido del domingo contra los Gunners. Ambos equipos se medirán en un duelo que, según muchos, definirá la lucha por el título en la recta final de la temporada.
El Arsenal cayó ante el Bournemouth, mientras que el City venció al Chelsea y recortó la ventaja a seis puntos, con un partido menos.
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«Es como una final», afirma Haaland
Antes del partido, el jugador de 25 años afirmó que el City muestra una mentalidad de eliminatoria, decidida y letal. Aseguró que la presión por el título motiva a los jugadores del Etihad.
«Siempre es una bonita lucha y, como he dicho, siempre es bueno jugar contra los mejores porque es algo que quieres hacer», declaró Haaland a Sky Sports. «Sin duda, es un partido importantísimo. Todos sabemos lo importante que es este partido. Es como una final».
La presión de la recta final
Haaland afirmó que el equipo ya asume cada partido de Liga como una final. Citó la victoria 3-0 sobre el Chelsea de la semana pasada como el nivel a mantener hasta mayo, mientras buscan dar vuelta la pelea por el título.
«El partido contra el Chelsea fue una final, y ahora tendremos una cada fin de semana durante las próximas seis semanas. Es un encuentro enorme, quizá el más importante, así que ojalá sea increíble. Estos son los partidos que quieres jugar y los momentos en los que quieres estar».
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Los campeones se enfrentan a la prueba definitiva por el título
El City encara la recta final con siete partidos por delante, uno más que el Arsenal. Los Gunners han liderado casi toda la temporada, pero la actual racha del City muestra que recupera su ritmo primaveral en el momento clave.
El duelo contra los londinenses es su prueba más exigente antes del cierre liguero. Después, el City afrontará un calendario más favorable, pero primero debe superar la presión de medirse al equipo de Mikel Arteta, ávido de acabar con su sequía de títulos.