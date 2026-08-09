El United, antes de su regreso a la Liga de Campeones, todavía no ha incorporado a otro delantero consolidado para competir con Sesko o jugar a su lado. Preguntado por si eso es motivo de preocupación, Owen, exdelantero del Manchester United campeón de la Premier League y en un papel de embajador para Casino.org, que ayuda a encontrar casinos online para jugadores del Reino Unido, dijo a GOAL: «Bueno, muchas veces, la mitad de las veces, él [Sesko] ni siquiera juega y aun así les va bastante bien.

«Ya sea poniendo arriba a [Matheus] Cunha o a [Bryan] Mbeumo, o a quien sea, se las han arreglado sin él. Aunque es el único delantero centro puro, si la final de la Copa de Europa fuera la semana que viene, no estoy seguro de que fuese a ser titular. Si tuvieran otra opción, una opción mejor, estoy seguro de que la elegirían.

«Sin embargo, ha sorprendido a unos cuantos. No resultó tan convincente justo al principio, pero no es fácil resultar convincente en el equipo del Manchester United durante la última década más o menos.

«Obviamente, en la segunda mitad de la temporada, el Manchester United está jugando realmente, realmente bien. Él también ha crecido en el papel. Sin duda dirías que va a tener más minutos esta temporada y veremos cómo le va. ¿Lo veo como el delantero centro del Manchester United a largo plazo? Tendría mis dudas.»