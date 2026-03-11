«Es aburrido de ver»: la exestrella del FC Bayern München ya está harta de la Premier League

El delantero del Tottenham Hotspur Mathys Tel ha criticado con dureza el estilo de juego predominante en la Premier League.
«Digo la verdad: no es (la Premier League, nota del editor) ningún espectáculo», subrayó Tel en una conversación con el streamer de Twitch y youtuber Zakaria Haddad en el podcast Zack Nani Foot & Live. El exdelantero del FC Bayern de Múnich se refirió al fútbol de la liga de élite inglesa: «Es aburrido de ver. En realidad, solo es un enfrentamiento entre dos equipos con sus propias ideas».
Lo que más echa de menos Tel en la Premier League son las jugadas espectaculares e imprevistas de jugadores excepcionales: «Hay menos talento, no hay ningún Vinicius que haga un sombrero, no hay regates, no hay ningún Kylian (Mbappé, nota del editor) que haga un sprint».
Mathys Tel aún no se adapta al Tottenham
Que a Tel no le gusta especialmente la Premier League se puede deducir de sus aproximadamente 13 meses en los Spurs hasta la fecha. En febrero de 2025, el Bayern lo cedió inicialmente al Tottenham, y el verano pasado el Tottenham fichó al jugador de 20 años de forma definitiva. Sin embargo, las cosas no le están yendo muy bien.
El delantero solo ha marcado seis goles y ha dado dos asistencias en 48 partidos con los Spurs. Esta temporada, Tel suele ser suplente o se ha quedado en el banquillo durante los 90 minutos en varias ocasiones. En 2026, su único gol fue en la derrota por 2-3 en Bournemouth a principios de enero.
Su situación se ve agravada por la crisis general en la que se encuentra su club. Tras una racha negativa, el Tottenham se encuentra en peligro de descender de la Premier League, lo que supondría su primera caída a la segunda división en casi 50 años. Tampoco con el nuevo entrenador, Igor Tudor, las cosas están yendo bien.
Las normas molestan enormemente a Mathys Tel.
Mientras tanto, Tel también se muestra molesto por la forma en que se ejecutan las jugadas a balón parado, que han ganado enormemente en importancia, sobre todo en la Premier League. «¿Las peleas en el área ante los porteros? Le dije al segundo entrenador responsable de las situaciones a balón parado en el Tottenham: "No me pongas a marcar a un jugador". ¡Porque allí reina el caos más absoluto!», explicó Tel, que no le da mucha importancia.
El archirrival del Tottenham, el Arsenal, es pionero en crear un gran revuelo en los córners y tiros libres en el área de cinco metros y bloquear al portero contrario con varios jugadores. El éxito les proporciona un argumento decisivo para su estrategia, pero Tel está harto: «Todos empujan a todos, se tiran al suelo unos a otros, te agarras fuerte. ¡Olvídalo! El portero no puede salir, no ve nada».
El entrenador del Liverpool, Arne Slot, se ha mostrado recientemente igual de crítico con la tendencia actual en las jugadas a balón parado. Por su parte, el entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal, Nicolas Jover, tuvo que leer recientemente en el periódico suizo Blick el titular: «¿Este hombre está destrozando el fútbol?».
Mathys Tel: sus números esta temporada
Intervenciones 28 Goles 3 Asistencias 0