«Es aburrido de ver»: la exestrella del FC Bayern München ya está harta de la Premier League

«Digo la verdad: no es (la Premier League, nota del editor) ningún espectáculo», subrayó Tel en una conversación con el streamer de Twitch y youtuber Zakaria Haddad en el podcast Zack Nani Foot & Live. El exdelantero del FC Bayern de Múnich se refirió al fútbol de la liga de élite inglesa: «Es aburrido de ver. En realidad, solo es un enfrentamiento entre dos equipos con sus propias ideas».

Lo que más echa de menos Tel en la Premier League son las jugadas espectaculares e imprevistas de jugadores excepcionales: «Hay menos talento, no hay ningún Vinicius que haga un sombrero, no hay regates, no hay ningún Kylian (Mbappé, nota del editor) que haga un sprint».