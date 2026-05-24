AFP
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«¡Es absolutamente ridículo!» - El retraso en la segunda parte del Tottenham-Everton deja a Gary Neville «furioso»
Un inicio tardío de la segunda parte
La última jornada de la Premier League se sumió en el caos: problemas con el VAR retrasaron la reanudación del vital partido de los Spurs contra el Everton, que no pudo arrancar a la vez que West Ham-Leeds. Los Spurs, que se habían adelantado en la primera parte con gol de Joao Palhinha, luchaban por la permanencia. La falta de sincronización en una tarde tan decisiva provocó duras críticas.
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Neville expresa su indignación
Como comentarista en Sky Sports, Neville mostró su frustración por la falta de sincronización entre los dos partidos clave. El exdefensa del Manchester United se enfadó porque el árbitro Michael Oliver detuvo el encuentro por problemas técnicos del VAR. Neville afirmó: «¿Por qué iniciaron el juego si lo están sincronizando? No se debe parar un partido por esto; no es aceptable, aunque haya problemas técnicos. La afición abuchea, y con razón. Estoy furioso, no solo porque es el último partido, sino por la integridad deportiva».
Final dramático en la lucha por el descenso
El retraso en el inicio provocó un final insólito: el West Ham venció 3-0 al Leeds con goles de Valentín Castellanos, Jarrod Bowen y Callum Wilson, pero terminó antes del tiempo reglamentario en Londres. Por la demora, el árbitro añadió nueve minutos de descuento al partido del Tottenham, que empezaron tras el pitido final de los Hammers. Así, el West Ham se quedó con 39 puntos, esperando impotente mientras los Spurs mantenían su 1-0. Neville añadió: «Es ridículo; hoy hace calor, pero podría ser invierno y -2 grados con los jugadores dando vueltas. No es aceptable».
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¿Y ahora qué?
El Tottenham mantuvo su ligera ventaja sobre el Everton y se salvó con 41 puntos, mientras el West Ham descendió pese a su victoria. Los Hammers deben reorganizarse en verano para la Championship, y los Spurs, bajo Roberto De Zerbi, buscarán reconstruir la plantilla para evitar otra temporada desastrosa.