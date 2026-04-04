Erling Haaland, «superfeliz» tras su hat-trick contra el Liverpool; el héroe del Manchester City insinúa que tenía «algo psicológico» contra los hombres de Arne Slot

«Estoy súper contento, hacía tiempo que no lo conseguía», declaró a BBC Sport tras su hat-trick. «Ya era hora, y es genial haberlo hecho contra el Liverpool. Volver a Wembley una vez más, y tantas veces como lo ha hecho Pep en los últimos diez años, ha sido increíble. De hecho, es ridículo cuando miras las estadísticas y ves cuántas veces hemos estado en Wembley. Es una constancia increíble, y esto es una locura: 23 veces en 10 años es ridículo».

El City superó un comienzo difícil del partido en el que el Liverpool parecía capaz de plantarle cara, pero la situación cambió antes del descanso.

«Un partido increíble y, desde la final, hoy también hemos demostrado un gran nivel. Tenemos que seguir construyendo sobre esto y seguir adelante», dijo Haaland. Además, destacó la importancia de su eficacia en el remate añadiendo: «Es ideal marcar justo antes del descanso. La forma en que jugamos a partir del minuto 25 fue increíble. Tenemos que ser más constantes y hacerlo aún más».