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Erling Haaland piensa en los títulos «cada día» en el Manchester City, ya que el delantero aspira a conquistar la Premier League y la FA Cup
La obsesión por el título impulsa al número 9 del City
El City se colocó a dos puntos del líder, el Arsenal, tras ganar 3-0 al Brentford, y Haaland recordó la mentalidad implacable de Manchester. El delantero, autor de un gol y una asistencia, afirmó que el equipo de Guardiola mantiene la concentración en la recta final del título.
Bajo la presión del título, Haaland lo tiene claro: «Si juegas en el Manchester City, piensas en los títulos todos los días».
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Doku y Haaland superan el obstáculo del Brentford
La victoria ante los Bees no fue fácil, pues el City debió paciencia frente a un sólido bloque defensivo. Jeremy Doku rompió el empate a la hora de juego y, poco después, Haaland aumentó la ventaja con un remate certero. Omar Marmoush cerró el marcador con el tercero.
«Ganar 3-0 sienta bien», declaró Haaland tras el pitido final. «Hoy nos faltó el último remate. Creamos muchas ocasiones y no aprovechamos varios centros. El Brentford defendió bien; es un buen equipo. No hay partidos fáciles en la Premier League, así que estamos contentos».
Su ventaja en la Bota de Oro sigue aumentando
Aunque Haaland prioriza al equipo, sus cifras siguen siendo impresionantes: 26 goles en la Premier que le afianzan en la lucha por la Bota de Oro. Pese a que algunos hablan de una temporada más discreta, el noruego camino de otro título individual.
El delantero se mostró modesto al valorar su rendimiento: «Ha sido una temporada con altibajos, pero he marcado más que el año pasado, así que está bien».
- AFP
Con la mirada puesta en el objetivo contra el Crystal Palace
La victoria ha dejado al City a dos puntos del líder, el Arsenal, pero Haaland evita mirar la clasificación o el calendario de los Gunners. Para el exdelantero del Borussia Dortmund, el “partido a partido” es la única forma de afrontar las exigencias físicas y mentales de pelear por el triplete.
«Solo pienso en el partido que viene. Nos recuperamos y luego nos centramos en el siguiente», explicó. Ahora el City se enfoca en el Crystal Palace del miércoles, consciente de que la regularidad es clave para los títulos que Haaland desea.