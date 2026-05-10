Erling Haaland piensa en los títulos «cada día» en el Manchester City, ya que el delantero aspira a conquistar la Premier League y la FA Cup

El City se colocó a dos puntos del líder, el Arsenal, tras ganar 3-0 al Brentford, y Haaland recordó la mentalidad implacable de Manchester. El delantero, autor de un gol y una asistencia, afirmó que el equipo de Guardiola mantiene la concentración en la recta final del título.

Bajo la presión del título, Haaland lo tiene claro: «Si juegas en el Manchester City, piensas en los títulos todos los días».