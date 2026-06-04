Erling Haaland habría «acordado» su fichaje por el Real Madrid, según un candidato presidencial que lanza una impactante afirmación sobre el delantero del Manchester City en la lucha electoral contra Florentino Pérez

A pesar de la confianza que muestra el entorno de Riquelme, los representantes del jugador se han apresurado a desvincularse de la campaña electoral. Haaland, con un contrato multimillonario con el Manchester City hasta 2034, sigue siendo uno de los activos más codiciados del fútbol mundial, y su entorno ha aclarado que no hay acuerdo formal con ningún candidato.

En un comunicado conjunto, su padre, Alfie Haaland, y su agente, Rafaela Pimenta, lo desmintieron: «Todo muy entretenido, pero falso. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones de Madrid».

Según The Athletic, el City estudia demandar a Riquelme por sus declaraciones. El club emitió un comunicado: «Las noticias sobre el futuro de Haaland son falsas. No hay posibilidad de que ocurra ni cláusula que lo permita. Consideramos acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador».