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Erling Haaland, favorito para batir el récord de Mohamed Salah y Thierry Henry, busca su tercera Bota de Oro con el Manchester City en su camino hacia el triplete nacional
¿Cuántos goles ha marcado Haaland con el Manchester City?
Haaland llegó al Etihad Stadium en verano de 2022 con dudas sobre su capacidad para mantener en Inglaterra su alto promedio goleador en el Red Bull Salzburgo y el Borussia Dortmund. En su primera temporada marcó 52 tantos y ayudó al City a ganar la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones.
En las dos campañas siguientes marcó 38 y 34 goles, pero ya superó los 100 tantos en la Premier y llegó a 159 en 193 partidos con el City.
Aunque Salah le arrebató la Bota de Oro el curso pasado, en la 2025-26 Haaland lidera de nuevo la clasificación. Su tanto decisivo ante el Burnley le elevó a 24 dianas, tres más que el brasileño del Brentford, Igor Thiago.
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¿Será Haaland el primer jugador en ganar cinco Botas de Oro?
Con un posible triplete de títulos de máximo goleador, ¿superará Haaland a Henry y Salah y se convertirá en el primer jugador con cinco Botas de Oro de la Premier League?
Al preguntárselo a Dickov, héroe del City en declaraciones exclusivas para MrQ, respondió a GOAL: «Sí, creo que se quedará mucho tiempo y eso le bastará para batir todos los récords.
No deja de marcar y parece fácil para él. Hace un par de temporadas habría sonado ridículo, pero ahora no lo es”.
¿Podrá el Manchester City conseguir el triplete nacional en la temporada 2025-26?
Si Haaland mantiene su racha goleadora, el City seguirá optando a más títulos. Ya ganaron la Carabao Cup en 2026, lideran la Premier League y están en semifinales de la FA Cup, donde el sábado se medirán al Southampton de la Championship.
Al preguntarle si cree que el equipo de Guardiola puede completar el triplete, Dickov respondió: «Sí, lo creo.
Hace cuatro semanas, con la final de la Carabao Cup ante el Arsenal, el Liverpool en la FA Cup, la visita al Chelsea y el partido contra el Arsenal en liga —cuando estaban a nueve puntos—, nadie hubiera apostado por ellos.
Pero en tres semanas todo ha cambiado y ahora pueden lograrlo. No me sorprendería. Deben ganar al Southampton en la FA Cup, sin menospreciarlo, y después los cinco partidos ligueros que quedan.
Pasar de una temporada que parecía terminar sin títulos a tener ahora la oportunidad de ganar el triplete nacional no está fuera de su alcance».
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Haaland será clave en la búsqueda de más títulos.
Haaland marcó un hat-trick en la victoria del City sobre el Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, y ya lleva cinco goles en sus últimos cuatro partidos. Recuperó el brillo que había perdido durante una racha de cinco tantos en 20 encuentros desde el inicio del año.
Aún se desconoce si será titular contra el Southampton, pues Guardiola podría rotar, pero el noruego de 25 años será clave en los cinco partidos ligueros que le quedan a los Blues, en los que buscarán presionar a un Arsenal en crisis y sumar otro premio individual para su emblemático ‘9’.