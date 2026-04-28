Getty Images Sport
Traducido por
Erling Haaland envía un mensaje claro al Real Madrid y al Barcelona mientras el delantero del Manchester City habla sobre su futuro
Haaland acalla los rumores sobre su fichaje por La Liga
Haaland, de 25 años y considerado el delantero más letal del mundo, ha desmentido rotundamente los rumores sobre su salida del Manchester City.
Tras firmar un contrato de 10 años en el Etihad Stadium, el delantero ha asegurado que su futuro está en Manchester y ha aplacado las ilusiones de los gigantes españoles.
- AFP
«Estoy súper contenta»
En declaraciones a ESPN, Haaland dejó claro que está feliz y que no busca nuevos retos fuera del City. Aseguró que el proyecto en construcción en el Etihad es el entorno ideal para su crecimiento personal y profesional.
«Estoy muy contento y con ganas de ver qué nos depara el futuro; son tiempos emocionantes para el City y para mí como jugador», admitió. «Tengo muchas ganas de seguir en el City».
Una advertencia a los rivales de la Premier League
Haaland advirtió al resto de la Premier League: la transición del City termina. En los últimos 18 meses Pep Guardiola ha incorporado nuevos talentos como Gianluigi Donnarumma, Marc Guehi y Rayan Cherki. Haaland cree que, cuando estos jugadores se adapten a los rigores del fútbol inglés y al sistema de Guardiola, el City será aún más formidable.
«Ha habido muchos cambios en los últimos dos años, sobre todo en el último», añadió Haaland. «Hay muchos jugadores que llevan aquí mucho tiempo. Así que, con los nuevos, se necesita tiempo. No es fácil para nadie llegar a una nueva liga, a un nuevo país, todo esto. Se necesita tiempo para adaptarse. Creo que son tiempos emocionantes y estoy deseando formar parte de ellos».
- Getty Images Sport
En busca de un triplete histórico en la liga nacional
Pese a los rumores internos de principios de temporada, que indicaban que el City podría quedar atrás en desarrollo táctico respecto al Arsenal, el club aspira aún a un histórico triplete nacional. Haaland sigue siendo el eje de un ataque cada vez más afilado.
El City tiene un partido menos y, si vence al Everton, recuperará el liderato. Además, ya piensa en la final de la FA Cup contra el Chelsea a mediados de mayo.