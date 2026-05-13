En una entrevista con LaSexta, se le preguntó a Pérez sobre la posibilidad de fichar al prolífico delantero para el Santiago Bernabéu. Él destacó su historial de fichajes estrella: «Pues claro. Siempre ha habido fichajes, siempre hemos fichado a los mejores. He fichado a Figo, a Kaká, a Ronaldo «El Fenómeno», a Beckham... Cuando hay uno bueno, voy a por él».

Al ser consultado por el noruego, se mostró evasivo: «¿Haaland? No daré opinión; eso corresponde a la dirección deportiva».