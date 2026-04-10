Erica Parkinson: la jugadora más joven convocada por Sarina Wiegman para las Lionesses, que brilla en Portugal y puede jugar con cuatro selecciones

En su debut con la selección sub-23, en una victoria por 1-0, y como la jugadora más joven de ambos equipos hasta que Inglaterra dio entrada a Chloe Sarwie, de 16 años, en los últimos compases de la segunda parte, la creativa centrocampista llamó la atención no solo por sus inteligentes pases y su confianza a la hora de buscar el gol, sino también por su gran capacidad de trabajo.

«Me dijeron que Erica había corrido unos siete kilómetros en la primera parte», declaró Emma Coates, entonces seleccionadora sub-23. «Estaba por todas partes, en el buen sentido. Su energía es contagiosa».

Cuatro meses después de ese debut con la sub-23, Wiegman la convocó para la absoluta, convirtiéndola en la más joven de su mandato.

«Se quedó sorprendida», explicó Wiegman. «Me dijo que se había quedado sin palabras, pero estaba muy contenta, sorprendida y emocionada».

Con derecho a jugar con cuatro selecciones diferentes y habladora de cuatro idiomas, Parkinson no es un nombre muy familiar para los aficionados de las Lionesses, ya que juega al fútbol en Portugal con el Valarades Gaia, con el que debutó con tan solo 15 años. Entonces, ¿quién es esta talentosa centrocampista y qué es lo que ha impresionado tanto a Wiegman como para darle a la joven estrella una oportunidad tan grande?