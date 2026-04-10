En su debut con la sub-23, en una victoria por 1-0, la joven centrocampista destacó por sus pases, su confianza ante el gol y su enorme despliegue físico.

«Me dijeron que Erica había corrido unos siete kilómetros en la primera parte», declaró Emma Coates, entonces seleccionadora sub-23. «Estuvo por todas partes, en el buen sentido. Su energía es contagiosa».

Cuatro meses después de ese debut con la sub-23, Wiegman la convocó para la absoluta, convirtiéndola en la más joven llamada durante su mandato.

«Se quedó sorprendida», admitió Wiegman. «Dijo que se había quedado sin palabras, pero estaba muy contenta, sorprendida y emocionada, por supuesto».

Hablante de cuatro idiomas y con la posibilidad de representar a cuatro selecciones, su nombre aún no es muy conocido entre los aficionados de las Lionesses, pues juega en el Valarades Gaia de Portugal, donde debutó con solo 15 años. ¿Quién es esta talentosa centrocampista y qué ha impresionado tanto a Wiegman como para darle esta gran oportunidad?