Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Julian RyersonGetty
Jochen Tittmar

Traducido por

«Eres muy listo»: el rey de las asistencias del BVB reacciona con irritación ante las preguntas sobre los rumores de fichajes

Bundesliga
Fichajes
Borussia Dortmund
Manchester United
J. Ryerson

El Manchester United se ha interesado por Julian Ryerson, según Sky.

Sin embargo, se afirma que la concretización depende de varios factores. Si se produjera el traspaso, el Dortmund pediría al menos 30 millones de euros por el noruego, cuyo contrato vence en 2028.

  • El pasado fin de semana, al preguntarle a Ryerson —que esta temporada ha sumado 18 asistencias en todos los partidos oficiales y, con 15 en la Bundesliga, solo ha sido superado por las estrellas del Bayern Michael Olise y Luis Díaz— sobre los rumores, respondió a un periodista: «Vaya, qué listo eres. Sabes más que yo. Tengo contrato aquí por dos años, así que no le doy más vueltas».

    Hace semanas, el director deportivo del Dortmund calificó los rumores sobre su salida como «una completa tontería».

    • Anuncios
  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Al parecer, Ryerson también está muy bien considerado en el Barça

    En diciembre, Ryerson ya sonó para el FC Barcelona. Según Sky, el club y el internacional, con 41 partidos con la selección, ya mantuvieron conversaciones.

    Según el informe, el campeón español busca un suplente asequible para Jules Koundé. Si llega una buena oferta del Dortmund, Ryerson podría marcharse, se dijo entonces.

  • Rumores sobre la posible salida de Ryerson del Dortmund

    En febrero se confirmó que, contra lo esperado, la Premier League no es la prioridad de Ryerson. La Serie A italiana le atrae más. Antes se mencionaron Inglaterra y España como opciones.

    Un fichaje en Inglaterra solo se plantearía ante una necesidad inmediata de un club de élite por lesiones. En la práctica, la Serie A le resulta «más realista y atractiva». Por ahora no hay candidatos concretos.

  • Julian Ryerson Borussia Dortmund 2025-26Getty

    Ryerson: versátil

    Ryerson fichó por el Dortmund procedente del Union Berlin en enero de 2023 por unos cinco millones de euros y se afianzó de inmediato en el once inicial. Puede jugar en cualquiera de las dos posiciones de lateral.

    Hasta la fecha ha jugado 143 partidos oficiales, con siete goles y 24 asistencias con el Borussia.

  • BVB, calendario: próximas citas del Borussia Dortmund

    FechaConcursoPartido
    18 de julioPartido amistosoRot-Weiß Oberhausen vs. BVB
    29 de julioPartido amistosoCerezo Osaka vs. BVB
    1 de agostoPartido amistosoFC Tokio vs. BVB
Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Manchester United crest
Manchester United
MUN