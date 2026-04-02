«Era un hombre muerto en vida»: Kylian Mbappé admite que estuvo a punto de retirarse de la selección francesa debido a los insultos racistas

Tras fallar el penalti decisivo en la sorprendente derrota de Francia ante Suiza en los octavos de final de la Eurocopa 2020, el antiguo prodigio del PSG se convirtió en blanco de viles insultos.

En el podcast The Bridge, Mbappé habló de ese difícil periodo de su carrera: «Empezaron a llamarme mono... Para mí, la selección lo era todo, y pones a gente en lo más alto que te arrastra hasta lo más bajo si no marcas. Eso cambió mi relación con la selección. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta; te quitan la cesta y te la devuelven de golpe. Todo aquello fue muy duro para mí. Me fui de vacaciones y era un muerto andante. Caí desde muy alto. Me convertí en un héroe nacional muy rápidamente con la selección».



