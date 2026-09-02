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«¡Equipo más fuerte con Vlahovic!»: cómo el Besiktas le marcó seis al Corumspor antes del derbi
El Beşiktaş arrasa para lograr la victoria
El Besiktas logró una merecida victoria por 6-2 sobre el Corumspor tras una explosiva actuación ofensiva en casa. El Besiktas presionó desde el inicio y se adelantó a los nueve minutos con un remate de cabeza a bocajarro de Vaclav Cerny.
Dusan Vlahovic abrió su cuenta con un penalti en el minuto 43 para doblar la ventaja antes del descanso. Aunque el Corumspor recortó distancias al inicio de la segunda parte por medio de Muhamed Diomande, Vlahovic respondió con dos goles rápidos para completar su hat-trick en su debut en apenas diez minutos.
Más goles de Ilhan Fakili y Michael Murillo dejaron el partido completamente sentenciado. Ermin Mahmic marcó un segundo tanto tardío para los visitantes en el minuto 77, pero sirvió de poco para cambiar el desenlace.
- Anadolu Agency
El entrenador elogia la definición letal
El partido dio un giro con el rápido doblete de Vlahovic en la segunda parte, que elevó su cuenta a tres goles en su debut y amplió la ventaja del Besiktas hasta el 4-1. Su definición dentro del área proporcionó la base ideal para que el conjunto local se despegara.
Hablando tras el pitido final, el entrenador del Beşiktas expresó su satisfacción por la gran eficacia del equipo de cara a puerta y por su rendimiento general.
"Esta noche queríamos mostrarle a todo el mundo de lo que realmente somos capaces, y me alegro de que mis jugadores no me decepcionaran", declaró el entrenador. "Hicimos un gran trabajo, especialmente en la definición. Solo estamos en la tercera semana de la liga y estamos trabajando muy duro; seguiremos mejorando".
Impacto del fichaje estrella
La adaptación inmediata de Vlahovic ha añadido una nueva dimensión a la delantera del Besiktas. El entrenador destacó cómo la presencia del delantero eleva a todo el grupo mientras gana impulso en este inicio de la campaña doméstica.
«Nos hemos convertido en un equipo más fuerte con la llegada de Dusan Vlahovic», añadió el entrenador. «Seguirá firmando grandes actuaciones y marcando bonitos goles, como hizo esta noche».
Con seis goles marcados en un solo partido de liga, el Besiktas demostró la profundidad ofensiva necesaria para presentar una seria candidatura al título.
- Getty Images Sport
Con el foco puesto en el derbi
Con tres semanas de la temporada ya completadas, el Besiktas tratará de afinar su ejecución táctica a medida que el calendario se intensifica. La gran capacidad goleadora mostrada por la plantilla aporta el impulso ideal de cara a su próxima gran prueba.
Ahora, toda la atención se centra directamente en un duelo esencial a domicilio contra su feroz rival, el Fenerbahce.
«El derbi contra el Fenerbahce es un partido crucial para todos», concluyó el entrenador. «Nuestro objetivo es sumar puntos también en ese partido y haremos todo lo posible».
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