El Besiktas logró una merecida victoria por 6-2 sobre el Corumspor tras una explosiva actuación ofensiva en casa. El Besiktas presionó desde el inicio y se adelantó a los nueve minutos con un remate de cabeza a bocajarro de Vaclav Cerny.

Dusan Vlahovic abrió su cuenta con un penalti en el minuto 43 para doblar la ventaja antes del descanso. Aunque el Corumspor recortó distancias al inicio de la segunda parte por medio de Muhamed Diomande, Vlahovic respondió con dos goles rápidos para completar su hat-trick en su debut en apenas diez minutos.

Más goles de Ilhan Fakili y Michael Murillo dejaron el partido completamente sentenciado. Ermin Mahmic marcó un segundo tanto tardío para los visitantes en el minuto 77, pero sirvió de poco para cambiar el desenlace.