Con el invierno acercándose, solo nos queda soñar con un verano de fútbol. Ten paciencia: el Mundial 2026 empezará el 11 de junio y lo organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni y Argentina buscarán defender el título que conquistaron en Catar 2022, su tercera Copa del Mundo.

De cara al torneo, marcas como adidas, Nike y PUMA ya presentaron nuevas equipaciones. El 5 de noviembre de 2025 adidas lanzó las camisetas locales de 22 selecciones, entre ellas la campeona Alemania, España, Bélgica y la anfitriona México. La colección fusiona identidades históricas con un estilo moderno y vanguardista.

adidas

La gama de camisetas refleja el alma de cada nación con colores y estampados que homenajean su identidad. Desde su historia y paisajes hasta su arquitectura y diseños clásicos, cada modelo une a los aficionados en torno a su pasión por el país.

El 20 de marzo de 2026, adidas presentó las equipaciones de visitante de las 25 federaciones asociadas. Inspiradas en la cultura de cada país, estas camisetas reinterpretan la estética clásica de la Copa del Mundo —patrones geométricos y líneas verticales estilizadas— con un estilo moderno que conecta a aficionados y jugadores.

PUMA

El trébol de adidas, símbolo de la marca, regresa al pecho derecho de cada camiseta por primera vez en 36 años. Cada modelo rinde homenaje a la cultura futbolística de los 90, se ha actualizado para cumplir con las exigencias de hoy y se ha confeccionado con orgullo para la comunidad de jugadores y aficionados que las lucirán.

El último gran lanzamiento fue de Nike el 20 de marzo de 2026, con equipaciones locales y visitantes que exploran el legado de cada equipo y transmiten optimismo de cara al futuro.

Nike

Otro elemento clave es la tecnología de enfriamiento Aero-FIT de Nike, que usa diseño computacional y un tejido especializado para ayudar a los jugadores a mantenerse frescos en las condiciones extremas previstas durante el torneo de este verano.

El 24 de marzo de 2026 PUMA presentó las equipaciones de sus selecciones, que exploran identidad y tradición con diseños impresionantes. Cada modelo refleja la cultura y el espíritu de la nación que representa, concebido para el más alto nivel de juego y arraigado en la pasión que mueve el fútbol.

Da igual si lo sigues desde casa, organizas una fiesta con amigos o viajas al torneo: vístete a la altura. En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para equiparte:

Tienda: Equipaciones del Mundial 2026