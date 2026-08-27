¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Man City home 26/27 kit 2PUMA
Renuka Odedra
Traducido por

Equipaciones del Manchester City para 2026-27: Nuevas camisetas de local, visitante, tercera equipación y portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

SHOPPING
KITS
Manchester City
Manchester City Women

Presentadas las nuevas equipaciones del Manchester City para la temporada 2026-27

El hilo conductor de la colección de equipaciones del Manchester City para la temporada 2026-27 es «No es un City cualquiera». PUMA y el club utilizan este lema para desafiar los diseños tradicionales y estáticos de las equipaciones y celebrar una cultura de evolución constante, ambición incansable y una forma diferente de hacer las cosas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la primera equipación del Manchester City para la temporada 2026-27, incluida su fecha de lanzamiento, su precio, las filtraciones y los detalles de su diseño.

  • Man City 26/27 kit 2PUMA

    Primera equipación del Manchester City para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La camiseta local del Manchester City para la temporada 2026-27 rompe con el tradicional diseño de un solo tono y presenta un degradado azul celeste. El color pasa suavemente de un tono más oscuro en los hombros al blanco en el borde inferior. El diseño pretende representar visualmente las distintas tonalidades de azul celeste que ha lucido el club a lo largo de su historia.

    El cuello y los puños blancos enmarcan el diseño, que se completa con un escudo monocromático en plateado metalizado y los logotipos de los patrocinadores a juego para subrayar la idea de progreso moderno.

    La versión réplica cuesta 85 £ y la versión auténtica está disponible por 125 £.




  • Man City away kit 26/27 PUMA

    Segunda equipación del Manchester City para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Con un llamativo diseño en negro y amarillo, rematado con un enjambre de abejas obreras, esta equipación gira en torno a uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad: la abeja de Mánchester. La abeja estaba presente en las calles de Mánchester mucho antes de aparecer en una camiseta de fútbol y simboliza el esfuerzo, la unidad y la resiliencia que definen a la ciudad. La equipación visitante de 2026-27 la sitúa en primer plano con un diseño que evoca el bullicio de la grada visitante y la identidad de las calles de su ciudad.


  • Manchester City 26-27 third kitPUMA

    Tercera equipación del Manchester City para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Por primera vez en el fútbol profesional, los aficionados tuvieron la oportunidad de diseñar una equipación mediante inteligencia artificial, y el diseño ganador, creado por un aficionado, se lucirá sobre el terreno de juego esta temporada. La tercera equipación de 2026-27 se creó con PUMA AI Creator, una herramienta de inteligencia artificial generativa personalizada que convierte instrucciones escritas en diseños de equipaciones en cuestión de segundos.

    Lanzado en diciembre de 2024, AI Creator puso en manos de los aficionados la posibilidad de influir directamente en el diseño mediante instrucciones y herramientas de edición intuitivas, sin necesidad de tener experiencia en diseño. Aficionados del Manchester City de más de 200 países aportaron su visión de cómo debía ser la tercera equipación, lo que dio lugar a más de 180.000 camisetas diferentes.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google