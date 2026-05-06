Más allá de su inspiración histórica, la nueva primera equipación del Celtic FC se mantiene fiel a la inconfundible identidad del club, con las icónicas franjas horizontales verdes y blancas como base del diseño. El aspecto clásico se realza con sutiles detalles modernos, como las tres franjas perforadas que recorren los hombros y un logotipo y un escudo lenticulares aplicados mediante calor, cuya apariencia cambia según el ángulo desde el que se miren. Estos acabados de primera calidad dan a la camiseta un aire más contemporáneo sin alejarse de la tradición.

La estética general es limpia y está marcada por la historia del club. Evoca deliberadamente la sencillez de la época de los Leones de Lisboa, mientras que las refinadas texturas del tejido y las zonas de ventilación diseñadas específicamente se integran a la perfección en el diseño. El resultado es una equipación que equilibra nostalgia e innovación, un homenaje moderno a uno de los equipos más emblemáticos de la historia del fútbol.







