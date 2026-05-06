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Celtic 2026-27 home kitadidas
Renuka Odedra
Traducido por

Equipaciones del Celtic 2026-27: nuevas camisetas de la primera, segunda y tercera equipación y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Presentada la nueva primera equipación del Celtic para la temporada 2026-27, con un guiño a los históricos Leones de Lisboa.

La espera ha terminado. El Celtic FC ha presentado oficialmente su primera equipación para la temporada 2026-27. Adidas se ha inspirado en uno de los mejores equipos de la historia del club: los legendarios Leones de Lisboa, que conquistaron la Copa de Europa en la histórica campaña 1966-67. La nueva camiseta combina la identidad icónica del Celtic con tecnología moderna aplicada al rendimiento.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la primera equipación del Celtic para la temporada 2026-27, incluidos la fecha de lanzamiento, el precio, las filtraciones y los detalles de su diseño.

  • Celtic FC Home kitadidas

    Primera equipación del Celtic para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Más allá de su inspiración histórica, la nueva primera equipación del Celtic FC se mantiene fiel a la inconfundible identidad del club, con las icónicas franjas horizontales verdes y blancas como base del diseño. El aspecto clásico se realza con sutiles detalles modernos, como las tres franjas perforadas que recorren los hombros y un logotipo y un escudo lenticulares aplicados mediante calor, cuya apariencia cambia según el ángulo desde el que se miren. Estos acabados de primera calidad dan a la camiseta un aire más contemporáneo sin alejarse de la tradición.

    La estética general es limpia y está marcada por la historia del club. Evoca deliberadamente la sencillez de la época de los Leones de Lisboa, mientras que las refinadas texturas del tejido y las zonas de ventilación diseñadas específicamente se integran a la perfección en el diseño. El resultado es una equipación que equilibra nostalgia e innovación, un homenaje moderno a uno de los equipos más emblemáticos de la historia del fútbol.



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    Segunda equipación del Celtic para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Para la segunda equipación, adidas apuesta por la nostalgia de los años 90 y recupera el clásico logotipo del trébol, actualmente reservado para los diseños de estilo de vida más exclusivos de la marca. La camiseta presenta franjas verticales negras y de un verde oscuro, profundo y pálido. Un detalle singular es el dibujo en zigzag de los bordes de las franjas, que reproduce el diseño de las cajas de zapatillas antiguas de adidas Originals.


  • Celtic 2026-27 kit adidas

    Tercera equipación del Celtic para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación es quizá la más artística de las tres y se inspira en la arquitectura y los azulejos de Lisboa. Una base de color blanco roto o crema sirve de lienzo para un estampado de estilo mosaico. El diseño rinde homenaje directo a los famosos azulejos que se encuentran en el exterior del Estádio Nacional, donde se conquistó el trofeo. Los detalles dorados y de color verde oscuro en las mangas aportan un toque sofisticado.


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