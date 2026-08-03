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Arsenal 2026-27 home kitadidas
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Equipaciones del Arsenal 2026-27: Nuevas camisetas de la primera, segunda y tercera equipación y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Adidas presenta la atrevida nueva primera equipación del Arsenal, que rinde homenaje a dos décadas en el Emirates

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Adidas y el Arsenal han presentado oficialmente la nueva primera equipación del club para la temporada 2026-27, que rinde homenaje a un hito importante en la historia del Arsenal. La camiseta conmemora los 20 años del traslado del club al Emirates Stadium y combina su identidad tradicional con elementos de diseño inspirados en su actual estadio.

La campaña de lanzamiento sitúa a los aficionados en el centro y destaca el vínculo entre los jugadores del Arsenal y sus seguidores de todo el mundo. El vídeo que la acompaña reúne a estrellas como Martin Ødegaard y Alessia Russo con aficionados del norte de Londres y de otros lugares para recordar los momentos que han compartido en el Emirates Stadium durante las dos últimas décadas.

La nueva camiseta de local del Arsenal, diseñada por Adidas, conserva los emblemáticos colores rojo y blanco del club e incorpora detalles sutiles relacionados con la arquitectura y el ambiente del estadio. El equipo la lucirá durante la temporada 2026-27, en la que el conjunto de Mikel Arteta buscará volver a luchar por títulos importantes.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Arsenal para la temporada 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

Compra las equipaciones del Arsenal para la temporada 2026-27

  • Arsenal 2026-27 home kit Russoadidas

    Camiseta local del Arsenal para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva camiseta de local del Arsenal se mantiene fiel a la identidad visual clásica del club: cuerpo rojo intenso y mangas blancas en una silueta familiar y reconocible al instante. Adidas ha incorporado sutiles referencias al Emirates Stadium en todo el diseño, incluidos detalles rojos con textura repartidos por la camiseta y un cuello redondo creado para la ocasión e inspirado en las líneas curvas de la cubierta del estadio.

    La equipación de local se completa con pantalones blancos con detalles rojos y medias rojas a juego, que crean un aspecto limpio y equilibrado sobre el césped. Adidas también ha dotado a la camiseta de su última tecnología CLIMACOOL+ y de tejidos técnicos ligeros, diseñados para mejorar la circulación del aire, la comodidad y la transpirabilidad de los jugadores durante los partidos de alta intensidad.

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    Segunda equipación del Arsenal para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La segunda equipación del Arsenal para la temporada 2026-27 reinterpreta una de las camisetas más emblemáticas del fútbol y lleva el espíritu de una de las épocas que marcaron al club a una nueva etapa para el campeón de la Premier League. El diseño recupera el espíritu del emblemático modelo Bruised Banana, utilizado originalmente entre 1991 y 1993, y llega tras la conquista de la Premier League 2025/26 por parte del Arsenal. 

    Sobre una base azul marino, la camiseta presenta un llamativo motivo gráfico inspirado en el patrón geométrico que hizo tan característico al diseño original. Reinterpretado con un enfoque contemporáneo, el estampado integral combina tonos azul marino y amarillo para crear una identidad visual dinámica e inconfundiblemente ligada al Arsenal. 

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    Tercera equipación del Arsenal para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Arsenal State of Mind es la idea de que el Arsenal es más que un club. Es una sensación compartida de que todo es posible. Una mentalidad forjada por generaciones de futbolistas, aficionados y comunidades que siempre han creído en hacer las cosas de otra manera, llegar más lejos y crear recuerdos que perduren en el tiempo. La nueva tercera equipación refleja ese espíritu en un momento en el que el club inicia una nueva y emocionante etapa como campeón de la Premier League y de la Champions Cup, decidido a seguir elevando el listón y avanzando. 

    El diseño, inspirado en un color estrechamente ligado a algunos de los capítulos más memorables de la historia del Arsenal, combina tradición con una identidad moderna y segura de sí misma. Una nueva interpretación del icónico motivo de rayos del club está integrada en el tejido y ofrece una expresión contemporánea de un símbolo que lleva mucho tiempo formando parte de la historia del Arsenal.

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